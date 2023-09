Allianz Seguros disponibiliza plataforma para capacitação de corretores

A Allianz Seguros apresentou uma novidade aos seus principais parceiros de negócios. Os corretores da companhia passam a contar com a plataforma +CAPAZ, que, a partir de agora, substitui a Máquina de Capacitação. A ferramenta faz conexão com o +CAPAZ, programa de treinamento, e foi criada para aprimorar a experiência destes profissionais.

Com um layout dinâmico e interativo, a plataforma traz uma jornada mais simples, ágil e autônoma logo no login. Além disso, permite que os conteúdos oferecidos sejam personalizados de acordo com os temas assinalados pelo corretor no momento que ele cria a sua conta, indicando treinamentos compatíveis com os títulos selecionados.

Inicialmente, a ferramenta +CAPAZ oferece e-books e mais de 230 vídeos, distribuídos em formato de trilha de aprendizagem, que proporciona um encadeamento didático dos conteúdos. A expectativa é que essa quantidade aumente progressivamente conforme novos lançamentos. À medida em que o corretor finaliza um curso, ele adquire uma medalha de especialista, incentivando-o a continuar ampliando seu conhecimento e seja reconhecido por isso. As medalhas obtidas podem ser visualizadas no painel do usuário, que mostra a evolução do desempenho do profissional. A cada conclusão de curso, o corretor também pode gerar o seu certificado.

“A plataforma +CAPAZ é mais do que uma ‘máquina de capacitar’. Ela possibilita o corretor a entender mais do universo Allianz e se tornar um especialista para agilizar o fechamento de seus negócios conosco. É uma ferramenta de treinamento que interage com os usuários, a partir do momento que evoluímos com a percepção de conteúdo relevante para os seus negócios”, explica a diretora executiva Comercial da Allianz Seguros, Karine Barros.

O acesso à plataforma +CAPAZ pode ser feito por meio deste link.

N.F.

