Zurich reforça papel consultivo do corretor em Vida

Em um cenário em que a proteção financeira passa a integrar discussões mais amplas sobre planejamento e cuidado familiar, o seguro de vida vem ampliando o papel consultivo dos corretores. Com soluções mais flexíveis e assistências agregadas, o produto deixa de estar associado apenas à indenização e passa a ocupar espaço maior nas estratégias de proteção e planejamento financeiro.

Com o Zurich Vida Para Você, a Zurich Seguros destaca atributos voltados à personalização da cobertura para diferentes perfis de clientes. Entre eles estão a flexibilidade de planos e capitais segurados, preços acessíveis e um pacote de assistências que inclui telemedicina, assistência funeral, assistência pet e descontos em consultas e exames.

Recentemente, a companhia ampliou o benefício de descontos em consultas e exames para pais e sogros, além do segurado, cônjuge e filhos, reforçando o conceito de proteção familiar do produto.

Outro diferencial está na possibilidade de contratação de capitais segurados entre R$ 30 mil e R$ 5 milhões, permitindo atender desde clientes que buscam proteção básica até aqueles com necessidades patrimoniais mais complexas. O produto também conta com jornada digital para contratação, assinatura e pagamento, além de ampla aceitação de ocupações profissionais.

“Hoje, o corretor tem um papel cada vez mais estratégico na construção de soluções de proteção mais adequadas à realidade de cada cliente. O seguro de vida impulsiona tal abordagem, pois permite uma oferta mais personalizada, que combina coberturas, assistências, de acordo com a necessidade e momento de vida do cliente”, afirma Daniela Cruz, superintendente de Vida e Capitalização da Zurich Seguros.

Para a seguradora, a relevância desse papel cresce à medida que os consumidores passam a valorizar mais praticidade, clareza e benefícios que façam sentido em diferentes momentos da vida.

“O corretor sempre teve papel essencial na orientação do cliente, e o produto reforça a dimensão consultiva, visto que envolve planejamento e proteção familiar. Nosso foco é oferecer soluções que apoiem essa entrega com mais flexibilidade, simplicidade e valor percebido”, complementa Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros.

Segundo Alex Dias, da RDGO Corretora de Seguros, o seguro de vida vem conquistando espaço estratégico dentro das corretoras por ampliar as possibilidades de relacionamento com os clientes.

“Hoje, o seguro de vida deixou de ser visto apenas como uma proteção financeira para situações extremas e passou a ocupar um espaço mais amplo de cuidado e planejamento. Quando o corretor consegue conectar o produto às necessidades reais do cliente, com assistências e serviços que fazem parte do dia a dia, a conversa se torna muito mais consultiva e relevante”, pontua.

O executivo também destaca a capacidade de personalização do produto para diferentes perfis de segurados.

“A flexibilidade de coberturas e capitais segurados permite atender desde clientes que estão começando a construir proteção financeira até perfis com demandas patrimoniais mais robustas. Isso fortalece o relacionamento de longo prazo e amplia o valor percebido do seguro de vida”, conclui.