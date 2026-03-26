Ney Dias é o novo presidente da Bradseg. Carlos Marinelli fica na Bradsaúde

Após cinco anos na liderança do Grupo Bradesco Seguros, com uma trajetória marcada por crescimento sustentável, reconhecimento e resultados expressivos, Ivan Gontijo foi nomeado, em 10 de março, membro do Conselho de Administração do Bradesco.

“Estou honrado em ter sido eleito membro do Conselho, onde seguirei contribuindo para a continuidade dessa trajetória de excelência do Grupo, com foco em inovação, sustentabilidade e expansão da cultura de proteção no país. Sigo motivado e com a convicção de que temos bases sólidas para crescer ainda mais no futuro”, afirma Gontijo.

Para maximizar os ganhos atuais e futuros nos segmentos em que o Grupo Segurador atua, e considerando o potencial de crescimento ainda existente no mercado de Saúde e nos demais segmentos em que a Companhia já possui resultados relevantes – como Seguros de Vida, Previdência, Capitalização e Empreendimentos Imobiliários -, o Grupo passa a adotar uma nova estratégia com duas frentes distintas de atuação: BradSaúde e Bradseg.

A BradSaúde, conforme divulgado no dia 27 de fevereiro, passará a consolidar todas as empresas e investimentos do Grupo no segmento de saúde, sendo formada por empresas líderes e de referência nas respectivas áreas de atuação, como Bradesco Saúde, Bradesco Saúde Operadora de Planos, Mediservice, Odontoprev, Atlântica Hospitais e Participações, Orizon, além do investimento em Fleury. Como já anunciado, esta Companhia terá como CEO o executivo Carlos Marinelli (atual presidente da Bradesco Saúde e Mediservice).

Já a Bradseg concentrará todas as demais empresas e operações do Grupo, como Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradesco Seguros, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. A Bradseg passa a ser presidida por Ney Dias (atual diretor-presidente da Bradesco Auto/Re), sendo que cada uma das empresas que a integram mantêm as atuais estruturas organizacionais.

Rodrigo Bacellar, atual diretor-presidente da Atlântica Hospitais e Participações, passa a ser o novo CEO da Bradesco Auto/Re, sucedendo Ney Dias. Anteriormente, Rodrigo liderou outras empresas do Grupo, como Orizon e Odontoprev.

Todo o movimento foi planejado visando assegurar a continuidade e crescimento da Companhia em uma estratégia de longo prazo, alinhado às prioridades de negócio e à agenda de evolução do Grupo, objetivando manter a posição de liderança no mercado segurador brasileiro e a relevância na Organização.

Além disso, reforça o compromisso do Grupo centrado na ampliação do acesso ao seguro, no fortalecimento das relações humanas e no desenvolvimento de soluções que acompanhem os novos hábitos dos brasileiros.

O Grupo Segurador segue priorizando o corretor como principal parceiro de negócios e valorizando a escuta ativa dos clientes e a construção de um mercado mais sustentável e inclusivo.

Presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi ressalta que: “A nomeação de Ivan aporta ainda mais expertise, conhecimento e visão estratégica ao Conselho. Além de permitir que ele continue contribuindo com a trajetória de evolução do Grupo Segurador. Já o movimento estratégico criando duas frentes de atuação claras, com a BradSaúde e a Bradseg, que são dois universos distintos e que possuem grande potencial de crescimento, nos posiciona na vanguarda para aproveitar as oportunidades existentes em um mercado pujante, em que temos uma história longeva de atuação. Reforçando, ainda mais, o nosso compromisso com a Sociedade de proteger as empresas e as famílias brasileiras, da forma mais plena possível, e em toda a jornada da vida”.