Seguro auto sobe até 16% em fevereiro

O preço médio do seguro auto registrou alta em fevereiro para homens e mulheres, segundo levantamento da Creditas. De acordo com os dados, o valor médio das apólices subiu 14% para o público masculino e 16% para o feminino na comparação com janeiro. Para os homens, o preço médio passou de R$ 2.390,32 para R$ 2.741,67. Já entre as mulheres, o valor avançou de R$ 2.908,42 para R$ 3.395,53 no mesmo período.

O estudo considera cotações realizadas nas 11 capitais brasileiras com maior relevância no mercado automotivo, com base em ranking da Fenabrave, além dos dez modelos de veículos mais vendidos em cada período. Segundo Michel Tanam, gerente da Creditas Seguros, o movimento reflete a volatilidade do mercado. “Essa elevação demonstra a constante volatilidade do mercado, com variações acentuadas entre modelos e capitais, especialmente no Rio de Janeiro, que continua registrando os valores mais elevados. Por isso, aconselho que o consumidor sempre acompanhe os balanços do mercado para encontrar as opções mais acessíveis”, afirma.

Entre os destaques do mês, o modelo BYD Dolphin Mini EV apresentou o maior valor médio de apólice para ambos os perfis, atingindo R$ 3.974,27 para homens e R$ 5.834,30 para mulheres. Já entre as opções mais acessíveis, aparecem o Volkswagen Polo Comfortline, com média de R$ 2.231,06 para o público masculino, e o Hyundai HB20 Sense Plus, com R$ 2.591,65 para o feminino.

No recorte por capitais, o Rio de Janeiro segue liderando como o mercado com os preços mais elevados para ambos os perfis. Entre os homens, a média chegou a R$ 5.503,79, enquanto, para as mulheres, atingiu R$ 7.961,06. Em contraste, cidades como Florianópolis, Curitiba e Brasília registraram os menores valores médios.

Outros modelos também apresentaram variações relevantes no período. O Fiat Argo teve preço médio de R$ 2.872,85 para homens e R$ 3.598,38 para mulheres, enquanto o Chevrolet Onix Sedan Plus registrou médias de R$ 2.934,96 e R$ 4.094,28, respectivamente.

Apesar de algumas opções mais acessíveis, o levantamento reforça um cenário de aumento generalizado nos preços, influenciado por fatores como perfil de risco, localização e modelo do veículo, além das diferenças estruturais entre os públicos analisados.

Detalhes completos da cotação e maiores variações por modelo:

Novo Polo Comfortline TSI 1.0 Flex Aut. 4P: Com o menor preço médio nacional para homens, o veículo registrou preço médio de R$ 2.231,06 em fevereiro para o gênero, um aumento de 10,89% frente os R$ 2,183.57 observados em janeiro. Para o perfil feminino, o preço médio ficou em R$ 3.045,59 em fevereiro. Entre as capitais, para os homens, os maiores preços foram no Rio de Janeiro (R$ 3.094,61), Recife (R$ 2.562,59) e Salvador (R$ 2.316,07), enquanto para as mulheres foram também no Rio de Janeiro (R$ 8.866,97), Recife (R$ 3.192,31) e Salvador (R$ 2.911,27).

Novo HB20 Sense Plus 1.0 12V Flex Plus Manual 4P: O veículo também apresentou um dos menores valores médios de apólice para ambos os gêneros e em diversas capitais. Para os homens, a apólice passou de R$ 2,052.16 em janeiro para R$ 2.411,15 em fevereiro, um aumento de 17,49%. As maiores apólices para este perfil foram as do Rio de Janeiro (R$ 4.626,41), Recife (R$ 2.533,51) e Salvador (R$ 2.510,87). Já para as mulheres, o valor médio subiu para R$ 2.591,65. Os maiores valores foram registrados no Rio de Janeiro (R$ 4.553,60), Salvador (R$ 2.974,50) e Recife (R$ 2.954,26).

BYD Dolphin Mini EV 5 Automático 4P: Em fevereiro, o modelo apresentou a maior apólice média do mês para ambos os gêneros. Para o perfil masculino, a apólice do veículo custou em média R$ 3.974,27. As apólices de valor mais elevado para os homens foram registradas no Rio de Janeiro (R$ 4.991,67), São Paulo (R$ 4.568,84) e Salvador (R$ 4.241,59). Para as mulheres, os maiores valores foram registrados em Rio de Janeiro (R$ 12.022,39), Recife (R$ 7.006,70) e Salvador (R$ 6.851,80).

Argo 1.0 6V Flex Manual 4P: O preço médio deste modelo para o público masculino em fevereiro foi de R$ 2.872,85. Já para o público feminino, o valor médio aumentou de R$ 3,165.83 em janeiro para R$ 3.598,38 em fevereiro. Apesar de estar entre as apólices médias mais acessíveis para ambos os gêneros, o veículo apresentou variações em diversas capitais. Para os homens, foram no Rio de Janeiro (R$ 5.794,74) e São Paulo (R$ 3.587,67). Quanto para as mulheres, foram no Rio de Janeiro (R$ 8.075,60), São Paulo (R$ 5.383,24) e Curitiba (R$ 3.648,21).

Novo Onix Sedan Plus 1.0 12V Flex (Base) Manual 4P: Em fevereiro, o modelo apresentou apólice média para o perfil masculino de R$ 2.934,96. Para o perfil feminino, a apólice do veículo custou R$ 4.094,28. As apólices de valor mais elevado para os homens foram registradas no Rio de Janeiro (R$ 7.025,60), Belo Horizonte (R$ 3.780,59) e Goiânia (R$ 2.636,39). Para as mulheres, os maiores valores foram registrados em Rio de Janeiro (R$ 8.153,02), Vitória (R$ 5.047,93) e Curitiba (R$ 4.925,41).

*cotação

As cotações mencionadas no texto são as de menor valor dentro dos perfis avaliados com as seguradoras.

Capitais: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Recife (PE), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Vitória (ES) e Salvador (BA).

Seguradoras: Azul, Alfa, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Ituran, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Zurich.

Perfis: Homem e mulher, 35 anos, casado(a).