Justos amplia assistência 24h no plano anual

A Justos ampliou as condições de assistência 24 horas e assistência domiciliar para novos clientes do plano anual de seguro auto. A partir de 13 de março de 2026, os serviços passam a operar sem limite mensal de acionamentos, respeitando o teto de 12 utilizações por ano.

A mudança é válida exclusivamente para novos contratos anuais. Já o plano mensal permanece com as condições vigentes, sem alterações. Segundo a empresa, a medida busca simplificar o uso da assistência e torná-la mais aderente ao comportamento dos segurados. “Conseguimos fazer essa mudança porque conhecemos o perfil de uso dos nossos clientes. A assistência é um dos serviços que o segurado mais valoriza e, ao mesmo tempo, um dos que mais gera dúvida na hora de usar. Com 12 acionamentos por ano, a assistência deixa de ser uma dúvida na proposta e vira um argumento de fechamento”, afirma Anália Brum, diretora de Subscrição e Jurídico da companhia.

Com a atualização, o plano anual passa a oferecer uma cobertura de assistência com maior previsibilidade de uso, o que, segundo a Justos, pode facilitar a argumentação comercial junto aos clientes no momento da contratação. Para os corretores parceiros, a alteração também é vista como um reforço no processo de venda. “Quando o corretor consegue explicar o produto em uma frase sem precisar de nenhuma ressalva, ele vende mais e o cliente fica mais satisfeito. Esse é o tipo de melhoria que parece pequena no papel, mas transforma a experiência de ponta a ponta, da cotação ao sinistro”, afirma Felipe Genovesi, head de Vendas da Justos.

A companhia avalia que a mudança contribui para tornar o plano anual mais competitivo dentro do mercado de seguro auto, ao alinhar a oferta de assistência a uma lógica de uso mais simples e transparente.