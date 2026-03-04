MetLife amplia estratégia de marca com foco em esporte e saúde

A MetLife Brasil anunciou a ampliação de sua estratégia de patrocínios e ativações para 2026, com foco em iniciativas ligadas a esporte, bem-estar e impacto social. A movimentação integra o posicionamento da companhia para fortalecimento de marca e relacionamento com corretores, parceiros comerciais e públicos estratégicos. Como parte do plano, a seguradora confirmou a renovação da parceria com o piloto Átila Abreu, um dos nomes da Stock Car Pro Series, e ampliará sua presença na categoria ao longo da temporada.

A empresa destaca que o automobilismo representa valores alinhados à sua atuação no mercado de seguros, como planejamento, disciplina e visão de longo prazo. Entre as iniciativas previstas está a presença no Truck Lounge, espaço corporativo da Stock Car voltado a experiências de hospitalidade e networking, que será utilizado para ações de relacionamento com parceiros e corretores.

“O automobilismo reflete atributos muito próximos da nossa atuação no mercado de seguros. Assim como nas pistas, nossa operação exige precisão, estratégia, visão de longo prazo e confiança. A parceria com o Átila representa exatamente essa combinação de disciplina, solidez e compromisso com resultados consistentes”, afirma Denise Coelho, diretora de Marketing e Comunicação da MetLife Brasil.

Apoio a instituições de saúde

Além do investimento no esporte, a companhia informou que ampliará, em 2026, o apoio a instituições de referência na área de saúde. Entre as organizações apoiadas estão o Hospital Pequeno Príncipe, localizado em Curitiba (PR), e o Hospital de Amor, reconhecido nacionalmente pelo atendimento oncológico.

O Hospital Pequeno Príncipe atende crianças e adolescentes em dezenas de especialidades médicas, enquanto o Hospital de Amor atua na prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer, com unidades fixas e móveis em diferentes regiões do país. “Na MetLife, acreditamos que esporte e saúde são pilares fundamentais de cuidado e prevenção ao longo da vida. Ao apoiar essas instituições, colocamos nosso propósito em prática, estar sempre ao lado das pessoas e ajudar a construir um futuro mais seguro para todos”, afirma Denise Coelho.