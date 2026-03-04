FastBuilt integra seguro residencial da Tokio Marine ao app

A FastBuilt anunciou parceria com a Tokio Marine para disponibilizar a contratação de seguro residencial diretamente em sua plataforma de gestão de pós-obra. O serviço já está disponível para as construtoras que utilizam a tecnologia e pode ser ofertado aos proprietários como uma opção digital e integrada ao relacionamento pós-entrega.

Especializada em soluções para gestão do pós-obra, a FastBuilt passa a incorporar à sua plataforma a possibilidade de contratação on-line do seguro residencial, com processo simplificado e sem necessidade de visita presencial. A funcionalidade pode ser ativada pelas construtoras como um serviço adicional aos clientes finais.

Segundo a empresa, a iniciativa está alinhada à estratégia de ampliar o escopo da plataforma, que reúne dados sobre desempenho de insumos, serviços e demandas técnicas, agregando também soluções complementares ao ciclo de vida do imóvel.

“Nossa plataforma vai além de gerar dados sobre o desempenho de insumos e serviços: buscamos agregar valor e novas possibilidades de relacionamento em longo prazo da construtora com o cliente final. O seguro é fundamental para proteger um bem que, muitas vezes, é adquirido ao custo de anos de planejamento. Fazer isso através do app e sem burocracia proporciona segurança e tranquilidade ao proprietário”, afirma Jean Ferrari, CEO da FastBuilt.

Dados da Superintendência de Seguros Privados indicam que apenas cerca de 20% das mais de 90 milhões de residências no Brasil possuem seguro residencial, o que aponta espaço para expansão do produto. “O dado evidencia a gama de oportunidades no setor e reforça a importância de se facilitar o acesso a este serviço. Nós queremos ser um aliado da construtora para, além de entregar o bem ao proprietário, ajudá-lo na preservação do seu patrimônio, tendo acesso aos dados do imóvel e a serviços complementares como este, com facilidade”, afirma Adriana Bombassaro, diretora de operações da FastBuilt.

Atualmente, a empresa informa atender mais de 500 construtoras, com cerca de 2.100 empreendimentos gerenciados e aproximadamente 275 mil imóveis na base. A expectativa é ampliar esse volume ao longo do ano e ultrapassar a marca de 500 mil unidades atendidas. Por meio das construtoras clientes, os proprietários poderão solicitar a cotação e contratar o seguro pelo aplicativo em poucos passos.