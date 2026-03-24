Lojacorr amplia atuação em SP e Norte do Paraná

A Lojacorr Seguros iniciou uma nova fase de expansão nas regiões de São Paulo e do Norte do Paraná, com foco na diversificação de produtos e no fortalecimento do relacionamento entre seguradoras e corretores. A estratégia busca ampliar a competitividade dos parceiros da rede em praças como a Grande São Paulo, a Baixada Santista e o interior paranaense.

A unidade regional é liderada por Alex Martins, que destaca a importância de ampliar o mix de carteira dos corretores, especialmente por meio da atuação em linhas menos tradicionais.

Uma das principais apostas para o período é a consolidação da parceria com a Avla. A cooperação envolve ramos como seguro garantia, crédito, riscos especiais e engenharia. Segundo Martins, o movimento contribui para ampliar a atuação dos corretores em soluções corporativas. “Essa movimentação é fundamental para que o corretor amplie seu “mix” de carteira, deixando de depender apenas de ramos tradicionais e passando a oferecer soluções corporativas robustas”, afirma.

Em um cenário de crescente digitalização do mercado, a Lojacorr tem reforçado o relacionamento interpessoal como diferencial estratégico. Após eventos recentes com a Mapfre, a companhia destaca a importância da proximidade comercial para geração de negócios. “Muitas seguradoras migraram para o atendimento 100% remoto, mas nossa regional acredita que conhecer pessoalmente quem atende o corretor gera novas oportunidades sobre a mesa. Essa aproximação permite que o time comercial esteja atento às necessidades reais das corretoras para buscar soluções customizadas”, explica o diretor.

A regional também tem intensificado a atuação na Baixada Santista, onde identificou um perfil predominante de corretores autônomos ou com estruturas enxutas. A estratégia está centrada na oferta de suporte operacional e comercial, com o objetivo de reduzir a carga administrativa e permitir maior foco na atividade de vendas.

Nesse modelo, a companhia assume parte dos processos operacionais, enquanto o corretor mantém a gestão e a propriedade da carteira.

O plano de expansão inclui ainda a entrada de novos perfis na rede, como profissionais oriundos do mercado financeiro. Um exemplo é o recente ingresso de um corretor na Zona Oeste de São Paulo, movimento que reflete a tendência de integração entre serviços financeiros e seguros. “Estamos realizando um onboarding consultivo para que esse profissional, que já tem uma carteira consolidada em investimentos, atinja o potencial máximo de produção em curto prazo, utilizando toda a estrutura da Lojacorr Seguros como alavanca de crescimento”, pontua Martins.

A atual fase da regional é marcada pela ampliação das ferramentas de gestão e pelo fortalecimento do suporte ao corretor. Com a diversificação do portfólio de seguradoras e o apoio em processos como sucessão de carteira, a Lojacorr busca consolidar seu papel como estrutura de apoio ao corretor empreendedor, em um ambiente de maior profissionalização e complexidade na distribuição de seguros.