Porto patrocina Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 em 2026

A Porto ampliou sua presença no automobilismo ao anunciar o patrocínio ao piloto Gabriel Bortoleto e ao Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 na temporada 2026 da Fórmula 1. A companhia se posiciona como a única marca brasileira patrocinadora direta do piloto na categoria.

A iniciativa faz parte da estratégia de atuação em territórios ligados à mobilidade e à chamada cultura do carro, um dos pilares da marca. Além do seguro automóvel, a empresa vem ampliando seu portfólio com produtos e serviços financeiros, benefícios e soluções voltadas à mobilidade.

Segundo Oliver Haider, superintendente de Marketing da Porto, a Fórmula 1 reúne atributos alinhados ao posicionamento da companhia. “A Fórmula 1 é um território muito coerente com a Porto, porque reúne tecnologia, performance, inovação e emoção, ao mesmo tempo em que conversa com a nossa história e com a nossa presença no universo automotivo. É uma plataforma que nos ajuda a construir marca, gerar conexão com o público e reforçar atributos importantes do nosso posicionamento”, afirma.

A escolha de Gabriel Bortoleto também está associada à estratégia de aproximação com novos públicos. O piloto brasileiro, em início de trajetória na principal categoria do automobilismo, é visto como um nome capaz de ampliar a conexão com audiências mais jovens e digitais. “Gabriel tem muita sinergia com a Porto. Ele representa uma nova geração, traz carisma, disciplina e autenticidade, e ajuda a recolocar o Brasil em evidência em um cenário global. Como única marca brasileira associada diretamente ao piloto, acompanhamos de perto essa jornada, que vai além do desempenho na pista e simboliza inspiração, consistência e futuro”, diz Haider.

O investimento ocorre em um momento de expansão da audiência e relevância cultural da Fórmula 1, que tem alcançado públicos mais diversos, incluindo jovens e mulheres. Para a Porto, esse movimento amplia o potencial da categoria como plataforma de construção de marca e engajamento.

Além da visibilidade institucional, a estratégia também está conectada ao relacionamento com corretores, considerados parte central do modelo de distribuição da companhia. Os patrocínios são utilizados como ferramentas de experiência e aproximação com parceiros comerciais. “A Porto olha para o patrocínio como uma ferramenta de marca, mas também de relacionamento e desenvolvimento do corretor. Nossos ativos ajudam a gerar desejo, conexão e experiência, além de apoiar a evolução desse parceiro, que é essencial para a companhia e para a jornada dos nossos clientes”, explica Haider.

O patrocínio ao piloto e ao GP de São Paulo integra uma estratégia mais ampla de posicionamento, que combina construção de marca, relevância cultural e conexão com o consumidor. Ao atuar em um ambiente associado à mobilidade, tecnologia e entretenimento, a companhia busca reforçar sua presença em um mercado em transformação.