Icatu e Amcham levam missão ao South Summit Brazil

A Icatu Seguros e a Rio Grande Seguros, em parceria com a Amcham Brasil, promovem uma missão empresarial durante o South Summit Brazil 2026, em Porto Alegre. A iniciativa reúne 100 convidados entre os dias 24 e 27 de março, com foco em empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de negócios.

A ação integra o programa Amcham Lab On Tour, que conecta startups a empresas de médio e grande porte com o objetivo de estimular a criação de soluções e novos produtos. Além da participação no evento principal, o grupo terá uma agenda paralela com atividades, visitas e encontros em diferentes pontos da capital gaúcha.

Segundo Leonardo Neustadt, diretor de Mercado da Icatu Seguros, a proposta da missão é ampliar a visão estratégica dos participantes em um contexto de rápidas transformações tecnológicas. “O comportamento do consumidor mudou, as diferentes gerações convivem nos mesmos ambientes e a diversidade de ofertas de produtos e serviços se multiplicam, oferecendo infinitas possibilidades em uma velocidade quase exponencial. Pensando nisso, reunimos um grupo de parceiros estratégicos que têm um papel essencial no fortalecimento do mercado de seguros e previdência na Região Sul”, afirma.

A programação começa no Farol Santander, com credenciamento, networking e apresentação de cases de empresas como Dell, Arezzo, Claro e Genesys. Ao longo da semana, os participantes terão acesso a painéis, encontros de relacionamento e momentos de troca com representantes do ecossistema de inovação.

Durante o South Summit, os convidados poderão acompanhar livremente a agenda do evento, além de participar de encontros exclusivos, como um happy hour no Instituto Caldeira, que reunirá startups e integrantes do ecossistema local.

Outro destaque da programação é o café da manhã com conteúdo com Michelle Lane Messina, especialista em inovação e coautora do livro “Decoding Silicon Valley”, que abordará práticas e tendências inspiradas no Vale do Silício. A agenda inclui ainda atividades de integração, como um encontro temático e um passeio de veleiro no Lago Guaíba, além do almoço de encerramento da missão.