GrupoGC apresenta plataforma OneGC para corretoras

O GrupoGC lançou o OneGC, uma plataforma digital que reúne, em um único ambiente, processos operacionais utilizados no dia a dia das corretoras de seguros. O sistema integra 14 módulos, contemplando desde seguros novos, renovações e emissão de apólices até rotinas de cobrança, gestão de sinistros e controle financeiro.

A proposta é centralizar operações que normalmente estão distribuídas entre diferentes sistemas e planilhas, buscando oferecer maior organização e agilidade para as corretoras associadas.

Murilo Riedel, CEO do GrupoGC, afirma que o projeto representa a consolidação de uma evolução construída ao longo da trajetória da organização. “O lançamento da plataforma OneGC é um momento histórico, por tudo aquilo que nós construímos, ao longo desses quinze anos, que agora se materializa em realidade. O Grupo GC cresceu. Cresceu em volume de prêmios, em número de corretoras e, obviamente, em volume de operações”, comenta.

Segundo o executivo, a criação da plataforma acompanha esse crescimento e busca apoiar a evolução das corretoras dentro do grupo.

De acordo com Fábio Sassaki, gerente de TI e Operações do GrupoGC, o OneGC foi concebido como uma base tecnológica para integrar diferentes processos da operação das corretoras. “Essa plataforma está sendo construída com a contribuição de todos os nossos corretores, onde todos poderão opinar, sugerir, indicar caminhos dos processos ideais pra cada um dos módulos. A nossa estratégia é implantar gradualmente cada módulo, entregando na ponta, para que cada equipe possa se familiarizar”.

A implementação ocorre de forma progressiva, permitindo que as corretoras se adaptem ao novo ambiente enquanto os módulos são incorporados à operação.

Apoio ao papel consultivo do corretor

O lançamento da plataforma também acompanha mudanças no perfil do mercado de seguros, com clientes mais informados e operações cada vez mais complexas. Nesse contexto, o corretor passa a dedicar mais tempo à orientação e ao relacionamento com empresas e segurados.

Para Francisco Carneiro, COO do GrupoGC, reduzir a complexidade operacional é um passo importante para fortalecer esse papel consultivo. “Esse crescimento nos orgulha, mas ele traz desafios e complexidade. O corretor tem um papel muito consultivo, e pra ele dedicar tempo a essa consultoria, ele precisa de uma operação bastante redonda, nada complexo. O OneGC define agora um novo momento de conexão dos corretores com o grupo”.

Segundo Carneiro, a plataforma também busca ampliar a agilidade na tomada de decisões pelas corretoras. “O mercado de seguros está cada vez mais dinâmico, e as corretoras precisam de informações na palma da mão, pra que elas possam tomar suas decisões de forma muito ágil”, finaliza.

Ao integrar processos e centralizar informações em um único ambiente, a plataforma busca reduzir fricções operacionais e apoiar a gestão das corretoras em um mercado cada vez mais competitivo.