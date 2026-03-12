A busca por alternativas de renda e negócios mais estruturados tem levado cada vez mais profissionais a considerar o franchising como porta de entrada para o empreendedorismo. Em um cenário econômico que exige planejamento e redução de riscos, o modelo de franquias se consolida como uma das formas mais seguras de iniciar um negócio próprio.

Os números confirmam esse movimento. Em 2025, o setor de franquias no Brasil movimentou R$ 301,7 bilhões, crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior, com mais de 202 mil operações em funcionamento no país. Dentro desse universo, segmentos ligados a serviços financeiros e proteção patrimonial ganham espaço à medida que aumenta a conscientização da população sobre planejamento financeiro e gestão de riscos.

Esse cenário tem impulsionado redes especializadas em seguros, que expandem suas operações por meio do modelo de franquias. É o caso da Seguralta, rede com mais de 57 anos de atuação no mercado e mais de 2000 unidades comercializadas pelo Brasil. A empresa aposta em diferentes formatos de franquia para atrair empreendedores interessados em ingressar no setor de seguros com suporte operacional e uma marca já consolidada.

Segundo Gustavo Zanon, CEO da Seguralta, o interesse pelo setor tem crescido especialmente entre profissionais que buscam autonomia, mas preferem iniciar o negócio com estrutura e treinamento. “Empreender sozinho em um mercado regulado e competitivo pode ser um desafio. O modelo de franquia reduz essa curva de aprendizado e oferece suporte comercial, tecnológico e de gestão, o que aumenta as chances de sucesso do franqueado”, afirma.

O formato da rede também chama atenção pela flexibilidade. Dependendo do modelo escolhido, o investimento inicial pode começar a partir de cerca de R$ 45 mil, com operação que pode ser conduzida inclusive em formato home office.

A tendência acompanha um movimento mais amplo do próprio mercado de franquias. De acordo com projeções da ABF, o setor deve continuar crescendo em 2026, com avanço estimado entre 8% e 10% no faturamento e expansão do número de operações em todo o país.

Para especialistas, esse cenário reforça o papel das franquias como um caminho intermediário entre o emprego tradicional e o empreendedorismo independente. Com marca estabelecida, processos estruturados e acesso a fornecedores e parceiros, o modelo reduz incertezas comuns no início de novos negócios.

“Cada vez mais pessoas querem empreender, mas não necessariamente começar do zero. O franchising oferece exatamente esse equilíbrio entre autonomia e suporte”, conclui Zanon.

Raio – X

Modalidade Home