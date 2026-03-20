Mapfre leva seguro de vida ao ‘Circuito Desbrava’

A Mapfre começa em 2026 uma nova estratégia para tornar o seguro de vida mais presente no dia a dia das pessoas. A companhia será patrocinadora de cinco etapas do ‘Circuito Desbrava’, série de corridas de rua que passa por três capitais ao longo do ano. A primeira prova está marcada para o próximo domingo (22) em Belo Horizonte, e abre um calendário que inclui provas no Rio de Janeiro e em São Paulo até setembro.

A iniciativa acontece num momento em que o setor busca ampliar a presença do seguro de vida no país. Ainda associado a situações extremas, o produto financeiro costuma aparecer pouco nas decisões do dia a dia, o que levou a Mapfre a encontrar novas formas de inseri-lo em escolhas mais ligadas à rotina, como saúde, preparo e planejamento pessoal.

A participação da Mapfre nas corridas foi estruturada acompanhando o calendário das provas. A etapa de abertura, em Belo Horizonte, concentra ações voltadas ao cuidado e à preparação. O circuito segue para o Rio de Janeiro, em 28 de junho e 30 de agosto, com foco em disciplina e constância, retorna a Belo Horizonte em 20 de setembro, com o tema de ritmo e sustentabilidade, e se encerra em São Paulo, no dia 27 do mesmo mês, com a discussão voltada ao planejamento de longo prazo. “A presença foi pensada para acompanhar o participante ao longo do ano e não como uma campanha pontual”, afirma Tatiana Cerezer, diretora de clientes, comunicação e marketing da Mapfre. “O ponto de partida é o cuidado básico. Depois entra a disciplina e, mais adiante, a ideia de continuidade. São camadas que ajudam a tornar o tema mais compreensível para as pessoas”, explica a executiva

A etapa em Minas Gerais contará com as primeiras ativações da Mapfre no Desbrava, incluindo testes de bioimpedância e orientações sobre seguro de vida. Nas etapas seguintes, a programação também inclui conteúdos voltados ao bem-estar, como treino, sono e alimentação, além da gravação personalizada nas medalhas dos participantes. “A decisão de correr muitas vezes vem acompanhada de uma revisão de hábitos e de um olhar mais atento para a rotina”, diz Hilca Vaz, diretora de vida e previdência da Mapfre. “É nesse momento que a conversa sobre proteção começa a fazer sentido e queremos mostrar para essas pessoas que somos uma parceira nessa busca por proteção”, afirma.

O Circuito Desbrava terá percursos de 5 km, 10 km e 21km, a depender da prova, e deve reunir corredores amadores e praticantes frequentes. Ao longo do calendário, os participantes recebem conteúdos antes das provas, com orientações práticas, e comunicações após cada etapa, mantendo o contato ao longo do ano. Clientes inscritos no Club Mapfre, programa de relacionamento da seguradora, contam com descontos de 30% nas inscrições para as etapas do circuito.

Para Hilca, o acompanhamento ao longo da jornada é parte central da proposta que a Mapfre traçou para o Circuito Desbrava. “A forma de apresentar o seguro de vida vem mudando. A conversa deixa de se concentrar sobre o risco de um evento trágico e passa a olhar para o processo de cuidado. A rotina de treino ajuda a tornar isso mais claro”, afirma a executiva.