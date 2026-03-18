Mercado amplia seguros para mulheres e ganha tração em março

Março, marcado pelo Mês Internacional da Mulher, reforça não apenas pautas de igualdade e direitos, mas também a importância da proteção e do cuidado em diferentes aspectos da vida feminina. Nesse cenário, o mercado de seguros tem ampliado seu portfólio com soluções específicas voltadas às necessidades das mulheres, incluindo coberturas que vão desde apoio em situações de violência doméstica até proteção contra doenças graves.

De acordo com Emerita Lyra, diretora executiva do Sindsegnne, a tendência reflete uma mudança importante no setor. “As seguradoras têm desenvolvido produtos mais sensíveis às realidades enfrentadas pelas mulheres, oferecendo suporte não apenas financeiro, mas também emocional e jurídico em momentos críticos”, afirma.

Entre as opções disponíveis, o Seguro Residencial vem incorporando coberturas específicas para mulheres vítimas de violência doméstica. Esse tipo de assistência pode ser acionado mediante registro de boletim de ocorrência e inclui uma série de apoios emergenciais. Um deles é o custeio de moradia temporária, garantindo um local seguro para a mulher e seus filhos em caso de necessidade de afastamento do agressor.

Além disso, há serviços de assistência psicológica online, oferecendo suporte emocional em situações de crise. Outro diferencial é a orientação jurídica especializada, com informações sobre direitos garantidos pela Lei Maria da Penha e medidas protetivas disponíveis.

No segmento de Seguro de Vida, também há coberturas direcionadas ao público feminino. Entre elas, destaca-se a indenização em caso de diagnóstico de cânceres que atingem majoritariamente mulheres, como os de mama, útero, ovário e trompas. Esse tipo de proteção busca minimizar impactos financeiros durante o tratamento e garantir maior tranquilidade em um momento delicado.

Já no segmento de seguro auto, surgem soluções específicas para condutoras. Entre os diferenciais que podem ser encontrados está o serviço leva e traz, que facilita a rotina ao permitir que o veículo seja levado até a oficina e devolvido à cliente após a manutenção, oferecendo mais comodidade e segurança no dia a dia.

Outro benefício relevante é a cobertura para cadeira infantil utilizada no transporte de crianças. Nesse caso, há garantia de reposição do item em situações de roubo ou furto do veículo, ampliando a proteção não apenas para o carro, mas também para itens essenciais à segurança dos passageiros.

Apesar das diversas opções disponíveis no mercado, especialistas alertam que é fundamental buscar orientação profissional na hora de contratar um seguro. “Cada mulher tem necessidades específicas, e um corretor habilitado pode indicar as melhores coberturas de acordo com o perfil e a realidade de cada cliente”, reforça Emerita Lyra.

Com o avanço dessas soluções, o setor de seguros se posiciona como um aliado importante na promoção da segurança, autonomia e bem-estar das mulheres, especialmente em um mês que convida à reflexão e à valorização de suas conquistas e direitos.