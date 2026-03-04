Bradesco Seguros apresenta campanha ilustrada por Rafa Tuma

De um pneu furado a uma mala extraviada. A maioria dos brasileiros já passou por imprevistos que poderiam ser solucionados por meio do seguro. Conhecendo essas situações, o Grupo Bradesco Seguros acaba de lançar sua mais nova campanha institucional, ilustrada por Rafa Tuma. A cartunista convida os consumidores a reconhecerem momentos em que o uso do seguro pode ser essencial na resolução de diversos problemas.

O filme destaca cenas em que são possíveis observar os seguros de automóvel, viagem e residencial. Os quadrinhos ainda contemplam onomatopeias às histórias contadas, o que torna a narrativa mais visual e sensorial, além de transmitir as emoções de forma rápida e com fácil leitura pelo espectador. Assinada pela AlmapBBDO, a campanha conta ainda com a narração de Gabriel Louchard.

“Poder contar com a imaginação e criatividade da Rafa foi fundamental para darmos vida aos imprevistos que acontecem no dia a dia dos nossos segurados. De maneira divertida e lúdica, características das ilustrações da cartunista que fazem sucesso nas redes sociais, estamos ampliando para TV a mensagem de que o seguro sempre vai estar ao nosso lado, em todos os contratempos”, destaca Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A campanha estreou no último domingo, 1º de março, na TV aberta e terá desdobramentos em diversos canais de comunicação.

Inteligência artificial começa a fazer parte de iniciativas de marketing da seguradora

O Grupo Bradesco Seguros passou a utilizar a Inteligência Artificial em conteúdos voltados às redes sociais. Foram criados vídeos que exemplificam o seguro como solução para determinadas situações do cotidiano. Os materiais podem ser conferidos no perfil oficial da companhia no Instagram.

As ações fazem parte da campanha ‘Vai Que…’, que utiliza o humor para mostrar a importância de se estar protegido diante de situações inesperadas.