Allianz nomeia novo superintendente de Linhas Financeiras

A Allianz Seguros nomeou Rodrigo Camargo Novaes como novo superintendente de Linhas Financeiras. O executivo assumiu o cargo em 23 de março e se reporta diretamente a Mauricio Masferrer, diretor executivo de Negócios Corporativos.

Com 15 anos de experiência no mercado de seguros e resseguros, Novaes é formado em Economia pela FEA-USP e possui MBA Executivo pelo Insper. Ele acumula passagens por companhias como Liberty, Itaú e AIG. Ao longo da carreira, atuou em frentes estratégicas ligadas à gestão de portfólio, desenvolvimento de negócios e eficiência operacional.

Para a seguradora, a chegada do executivo ocorre em um momento de reforço da atuação no segmento corporativo, especialmente em riscos de médio e grande porte, onde as linhas financeiras têm papel relevante. “Chego em um momento muito importante para a Allianz, que vem reforçando, cada vez mais, o seu apetite crescente pelo mercado de seguros corporativos voltados a médios e grandes riscos, o que inclui as linhas financeiras. Minha expectativa é atuar ativamente no fortalecimento da área por meio de soluções que apoiem os clientes com ainda mais qualidade, o relacionamento estreito com corretores e clientes e o apoio direto ao crescimento sustentável da companhia”.