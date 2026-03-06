6º ConsegNNE: Seguros Unimed apresenta experiências e novidades

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, confirmou sua participação em mais uma edição do 6º Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e do Nordeste (Consegnne), previsto para os dias 13 e 14 de março, em Salvador. O evento é um importante encontro do setor na região, focado no fortalecimento de parcerias e na apresentação de soluções para o mercado.

A Seguros Unimed confirmou participação no Congresso dos Corretores de Seguros do Norte e Nordeste (ConsegNNE) 2026, realizado nos dias 13 e 14 de março, em Salvador. O evento reúne profissionais do mercado segurador com foco no fortalecimento de parcerias e na apresentação de soluções para o setor.

Durante o encontro, a seguradora — braço segurador e financeiro do Sistema Unimed — contará com um estande voltado a ações de relacionamento e experiências interativas para os corretores da região Norte e Nordeste.

Entre as iniciativas preparadas pela companhia estão painéis de LED com apresentação de estratégias e campanhas vigentes, além da divulgação do portfólio de produtos nas áreas de saúde, cuidado e proteção. A empresa também destacará o Clube de Seguros, plataforma de benefícios que oferece vantagens e descontos aos clientes.

Executivos e especialistas da seguradora estarão presentes no evento para dialogar com os profissionais do mercado e apresentar soluções da companhia. Entre os participantes confirmados estão Fabiano Catran, diretor executivo de Relações Institucionais, Jurídico, Governança e Mercado, e Rodrigo Aguiar, superintendente Comercial e de Produtos.

O estande também contará com ativações interativas, incluindo um jogo da memória personalizado com foco nos produtos da seguradora e distribuição de brindes aos visitantes.

A experiência será complementada por um espaço de convivência voltado ao networking, com café, petit fours, cocadinha regional, lanches e a tradicional distribuição de sorvetes da A Cubana, além de um happy hour com chopp da Heineken.