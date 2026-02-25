Walmir Carvalho entra como novo CCO da Tivit

A Tivit, empresa do grupo Almaviva, anuncia Walmir Carvalho como novo Chief Commercial Officer (CCO) da companhia. Com 25 anos de trajetória na TIVIT, o executivo construiu carreira sólida nas áreas de TI, Nuvem e Serviços Digitais, além de liderar times estratégicos de negócios e vendas. Desde janeiro de 2021 à frente da Diretoria Comercial, Walmir assume agora o desafio de acelerar a estratégia comercial e ampliar a entrega de soluções tecnológicas alinhadas às demandas do mercado.

Para Carvalho, o novo desafio é a evolução natural de uma trajetória construída com foco em proximidade com o cliente e geração de valor. “Ao longo da minha carreira na Tivit, sempre atuamos entendendo as dores dos clientes e entregando soluções com impacto real no negócio. Assumo esse papel com a missão de potencializar uma capacidade que já faz parte do nosso DNA, fortalecendo a atuação comercial e aprofundando uma abordagem ainda mais orientada por indústria. Em setores como finanças, saúde, seguros, manufatura, varejo e utilities, a Tivit combina expertise setorial, tecnologia e excelência operacional para apoiar seus clientes na transformação digital e no aumento de eficiência”, afirma.

Walmir Carvalho é formado em Tecnologia da Informação pela Universidade Sant’Anna, MBA em IT & Internet Management pela FIA – Fundação Instituto de Administração e MBA Internacional pelo Grenoble IAE, com foco em sistemas de informação e organização. Possui ainda formação executiva em estratégia, negócios e liderança pelo Insper e pela Fundação Dom Cabral. Com mais de 30 anos de experiência em tecnologia, possui forte atuação em TI, computação em nuvem e serviços digitais, integrando estratégia, operações e desenvolvimento comercial. Ao longo da carreira, liderou equipes de alto desempenho e iniciativas de transformação de negócios, com foco em excelência operacional, inovação, gestão de serviços e geração de valor orientada por dados para clientes e parceiros.