Sinapse: conexões que transformam negócios

Vivemos um tempo em que o mundo se transforma em uma velocidade sem precedentes. Tecnologias emergentes evoluem rapidamente, modelos de negócio são constantemente desafiados e aquilo que funcionava ontem já não garante relevância amanhã. Nesse cenário, inovar deixou de ser um esforço isolado. A inovação em rede passou de alternativa a necessidade. Por isso, falar sobre inovação é, antes de tudo, falar sobre pessoas, conexões e coragem para mudar.

Por muito tempo, acreditei que os melhores resultados vinham do esforço interno, da dedicação de equipes que conhecem profundamente seus desafios e a realidade do negócio. Essa base continua sendo essencial. Mas a experiência mostrou que, para inovar de verdade, é preciso ir além. Abrir portas, ampliar repertórios e construir pontes com o ecossistema. E isso exige intenção, método e uma disposição genuína para colaborar.

Atuamos com startups e parcerias de inovação há bastante tempo, acumulando aprendizados importantes ao longo dessa trajetória. O programa Sinapse nasce justamente para dar um passo além. Ele foi estruturado para que a inovação por meio da cooperação deixe de ser algo pontual e se consolide como uma competência organizacional. Criamos um ambiente no qual startups maduras, com soluções consistentes, se conectam a desafios reais da organização e, junto com nossos times, constroem respostas que transformam negócios. Mais do que tecnologia ou processos, falamos de uma mudança de mentalidade. Reconhecer que o conhecimento está distribuído, que ninguém inova sozinho e que a força está nas parcerias.

Vi na prática como essa lógica acelera resultados. Ao abrir desafios concretos para o ecossistema de saúde e seguros, recebemos propostas diversas, testamos soluções em ambiente real e colhemos ganhos objetivos como aumento de eficiência, redução de custos e melhoria na experiência das pessoas. Mas talvez o maior valor não esteja apenas nos indicadores. Ele aparece na evolução cultural que acontece ao longo do caminho. Times mais abertos, mais colaborativos e mais confortáveis em experimentar, aprender e ajustar.

Nesse sentido, o Sinapse representa uma nova forma de trabalhar. Mais do que conectar startups a desafios específicos, o programa promove uma jornada de aprendizado para colaboradores e equipes. A entrega não se resume ao resultado final dos pilotos. Ela acontece também na mudança de mentalidade, no desenvolvimento de novas competências e na vivência prática da inovação aberta no dia a dia. É nesse processo que as pessoas passam a enxergar problemas de outra forma e a colaborar de maneira mais fluida.

O programa é estruturado, com etapas claras, desafios bem definidos e benefícios reais para quem participa. Startups têm a oportunidade de testar soluções em ambiente real, receber pelos pilotos, acessar conhecimento, ampliar networking e conquistar visibilidade no Sistema Unimed. A empresa aprende, evolui e fortalece sua capacidade de inovar de forma contínua e consistente.

Mais do que um programa, o Sinapse representa uma nova postura, que deixa claro que estamos abertos ao novo, dispostos a aprender continuamente e comprometidos em construir resultados em parceria. Não se trata apenas de contar histórias de inovação, mas de criar as condições para que elas aconteçam, conectando os diferentes atores do ecossistema e, acima de tudo, colocando as pessoas no centro desse processo.

Outro ponto fundamental é o foco nos resultados. Cases reais, métricas de impacto e aprendizados compartilhados mostram que inovação aberta não é discurso, é prática. Ao dar visibilidade às experiências e aos aprendizados ao longo do caminho, fortalecemos a reputação do programa e inspiramos novas conexões.

A inovação aberta não é terceirizar problemas, mas multiplicar possibilidades. É criar soluções em que todos evoluem. E, acima de tudo, é acreditar que juntos podemos transformar não apenas negócios, mas todo um ecossistema. Se você é uma startup madura pronta para esse desafio, as conexões certas podem ser o início de uma grande transformação. O próximo passo depende de você.

Por Fábio Nogi, superintendente de Inovação e Odontologia da Seguros Unimed.