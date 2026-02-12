Seguro de vida ganha relevância no combate ao câncer

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) , Brasil deve registrar cerca de 781 mil novos casos de câncer até 2028, reafirmando a doença como a segunda principal causa de morte em todo o mundo. Durante o mês de fevereiro, marcado pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer (4/2), são promovidas diversas ações nacionais que reforçam a importância de se manter os cuidados com a saúde e a prevenção. Diante desse cenário, cresce a relevância de atitudes preventivas e de proteção financeira que ofereçam amparo em momentos de vulnerabilidade. Uma das soluções disponíveis no mercado é o seguro de vida com coberturas específicas para doenças graves.

O seguro vai além das coberturas tradicionais, como despesas médicas, hospitalares e odontológicas, incapacidade temporária e indenização por morte, e disponibiliza também proteção específica para doenças graves, como todos os tipos de câncer. Além disso, também cobre enfermidades como AVC, insuficiência renal, infarto, doença de Alzheimer, cirurgias da aorta, cirurgias vasculares cardíacas, transplantes de órgãos, entre outros procedimentos e tratamentos. “O momento do diagnóstico costuma trazer impactos psicológicos e financeiros significativos para a família, e é exatamente nessa fase que o seguro se torna um grande aliado”, ressalta Alessandra Monteiro, Diretora Técnica da Corretora de Seguros Bancorbrás.

A diretora destaca que a cobertura para doenças graves não integra o seguro básico, sendo contratada como proteção adicional. “Diante da confirmação de uma doença prevista em apólice, a seguradora realiza o pagamento da indenização ao segurado”, explica.