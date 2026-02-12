Grupo HDI atinge R$ 15,8 bi em vendas em 2025

O Grupo HDI encerrou 2025 com R$15,8 bilhões em vendas, reforçando sua posição como um dos principais conglomerados do mercado segurador brasileiro. Os números representam uma prévia do fechamento anual e já configuram um marco relevante para a trajetória da companhia, uma vez que o desempenho reflete sua estratégia de atuar com um portfólio completo e flexível, capaz de atender a diferentes perfis de clientes, necessidades de proteção e momentos de vida.

O ano da empresa foi marcado por um avanço relevante na diversificação do mix de vendas. A participação dos segmentos de Vida e Ramos Elementares aumentou de forma consistente no total de prêmios emitidos, atingindo 31% da carteira da companhia, em 2024 este número era de 20%. Esse movimento indica o fortalecimento das linhas não-Auto, resultado de ajustes no portfólio e foco comercial, equilibrando a exposição do negócio e ampliando as oportunidades de crescimento sustentável.

O segmento Auto respondeu por R$10 bilhões em vendas, sustentando sua posição como um dos principais produtos do Grupo. O resultado foi impulsionado pela atuação integrada das marcas HDI, Yelum, Aliro e Santander Auto, além do suporte de estruturas próprias, como a Fácil Assist e a Agrega, voltadas à assistência ao segurado e ao relacionamento com parceiros.

Ainda ao longo de 2025, a companhia atendeu a mais de 500 mil sinistros, com média mensal superior a 42 mil ocorrências, prestou mais de 900 mil assistências a clientes, que resultaram em cerca de 1,2 milhão de serviços realizados, uma média de 1,3 serviços por atendimento. “Esses resultados refletem a consistência da nossa estratégia multimarcas e a força de um amplo portfólio pensado para diferentes públicos e necessidades. Mais do que números absolutos, eles mostram a capacidade do Grupo HDI de executar com eficiência, investindo nas melhores soluções para clientes e corretores”, afirma Eduardo Dal Ri, CEO do Grupo HDI.

Com aproximadamente seis milhões de clientes, 30 mil corretores ativos e presença em 98,9% dos municípios brasileiros, o Grupo HDI reforça sua posição como a segunda maior seguradora do Brasil em P&C – que abrange seguros patrimoniais e de responsabilidade –, combinando capilaridade, eficiência operacional e proximidade com parceiros e segurados.

Ao longo de 2025, o Grupo também avançou na integração das operações da HDI Seguros com a HDI Global Brasil, movimento que ampliou a atuação em Grandes Riscos e negócios internacionais, expandindo a capacidade de distribuição e o portfólio, ao mesmo tempo em que simplificou processos e fortaleceu a oferta no varejo. A consolidação proporciona aos clientes e corretores uma estrutura única, com jornadas mais simples e eficientes.

Mesmo em um ambiente competitivo e desafiador para o setor, o Grupo HDI manteve foco na execução comercial, no fortalecimento da relação com corretores e parceiros, e na evolução contínua de produtos e serviços, apoiada pelo uso da inovação, análise de dados e iniciativas de transformação digital.