EXCLUSIVO – O Prêmio Melhores do Seguro 2019 trouxe a experiência de corretores de seguros no avanço do atendimento ao consumidor. A Alper foi vencedora com o case Alper Digital, um projeto que buscava oferecer ao cliente soluções baseadas em tecnologia, fomentando a otimização de processos e a agilidades nas entregas.

De acordo com o CEO da corretora, Marcos Couto, “o Prêmio Melhores do Seguro cumpre um papel essencial ao transformar iniciativas concretas em referências para todo o mercado segurador e de consultoria de benefícios”.

Para ele, ao estimular a produção e o compartilhamento de cases reais, o Prêmio contribui para que o setor evolua a partir da prática, valorizando soluções que geram impacto efetivo nos negócios e na experiência do cliente.

Couto ressalta: “Ao dar visibilidade a projetos bem executados, o Prêmio impulsiona a inovação aplicada, a evolução dos modelos comerciais e uma gestão cada vez mais orientada à eficiência e à geração de valor. Trata-se de um reconhecimento de que a evolução do seguro passa, necessariamente, por investimento contínuo, visão de longo prazo e alta capacidade de execução”.

“Iniciativas como essa fortalecem o ecossistema de seguros no Brasil e estimulam empresas a investirem de forma consistente em tecnologia, novos canais e estratégias mais maduras, alinhadas às demandas atuais e aos desafios futuros do mercado”, finaliza o executivo.

Inscrições abertas

As inscrições para o Prêmio Melhores do Seguro estão abertas neste link. O Prêmio Melhores do Seguro tem como objetivo reconhecer e valorizar ações que impulsionam a evolução do mercado segurador brasileiro, destacando empresas, profissionais e projetos que contribuem de forma concreta para o desenvolvimento do setor. A premiação busca dar visibilidade a ações inovadoras em áreas como gestão, tecnologia, distribuição, marketing, relacionamento com clientes e desempenho comercial, estimulando a disseminação de boas práticas e a elevação dos padrões de qualidade. Podem participar empresas que atuam na intermediação da comercialização, como corretoras de seguro, de resseguro, de planos de saúde, administradoras de benefícios, consultorias, assessorias e grupos de corretores.

Mais do que celebrar resultados financeiros, o prêmio se propõe a identificar estratégias que geram impacto real na operação das corretoras e demais agentes do ecossistema, seja por meio de eficiência operacional, transformação digital, novos modelos de negócios ou melhoria da experiência do consumidor.

Além do reconhecimento do seu trabalho, participar da festa de entrega dos troféus é estar em um ambiente de alto nível de relacionamento. Reunindo lideranças, executivos, corretores e formadores de opinião, o evento promove encontros de qualidade, aproximação institucional e possíveis parcerias comerciais.