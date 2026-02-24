Generali Brasil apresenta exposição sobre protagonismo feminino

A Generali Brasil lançou a exposição “101 Anos. 101 Mulheres – Elas transformam caminhos” como parte das celebrações de seus 101 anos de atuação no país. A mostra é voltada a colaboradores e convidados e está instalada na sede da companhia, no Rio de Janeiro.

Ao longo de 2025, quando celebrou seu centenário no Brasil, a seguradora promoveu uma série de iniciativas comemorativas, como a iluminação do Cristo Redentor, a criação de um espaço de memória em sua matriz, o patrocínio de corridas de rua, o plantio de árvores e o lançamento de um livro institucional. Em 2026, a empresa amplia o calendário com a nova exposição temática.

A mostra propõe uma experiência imersiva, combinando recursos físicos e digitais, para destacar a contribuição feminina ao longo de um século, tanto na sociedade quanto na trajetória da companhia. O percurso aborda a presença de mulheres nas artes, na ciência, na política, no esporte e no cotidiano, além de seu papel na evolução do mercado de seguros e na consolidação de uma cultura de proteção e resiliência.

A exposição está estruturada em cinco territórios temáticos (Vitalidades, Vanguardas, Expressões, Ancestralidades e Futuros) que exploram diferentes dimensões da diversidade feminina. “Esta é uma homenagem às mulheres que constroem e inspiram a Generali e a sociedade. São vozes múltiplas que, somadas, representam o que acreditamos ser a base de um futuro mais equitativo e colaborativo”, afirma Debora Pinto, diretora de pessoas e organização.

Durante o percurso, colaboradores e visitantes são convidados a interagir com ativações sensoriais e conteúdos digitais. O encerramento da experiência apresenta o conceito da “centésima primeira mulher”, representada pelo reflexo da própria visitante no espelho, como forma de reforçar a ideia de protagonismo individual na construção de novas trajetórias.

A exposição conta com apoio das empresas Approach e Pacta Clara e integra as ações que marcam o início de um novo ciclo da Generali no Brasil, com foco em inclusão, inovação e valorização da diversidade.