Sincor Educa abre 2026 com curso para corretores

O Sincor-RJ inicia o calendário de 2026 do Sincor Educa com o curso Planejamento Estratégico para Corretores de Seguros, voltado à qualificação da gestão profissional em um mercado cada vez mais competitivo e em constante transformação.

A capacitação será realizada no dia 24 de fevereiro de 2026, das 14h às 17h, em formato on-line pela plataforma Zoom. As vagas são limitadas e a participação é exclusiva para associados ao Sincor-RJ.

O primeiro Ciclo de Conhecimento do ano será conduzido pelo professor Sérgio Ricardo, consultor técnico do Sincor-RJ. O conteúdo foi estruturado para apoiar corretores na organização estratégica da corretora, no alinhamento de decisões ao longo do ano e na transformação do planejamento em resultados concretos.

A programação inclui temas como definição de objetivos estratégicos, revisão de missão, visão e valores, construção de planos de ação, estabelecimento de metas e indicadores de desempenho, acompanhamento de resultados e planejamento financeiro. A proposta é oferecer instrumentos práticos para aprimorar a gestão, aumentar a eficiência operacional e fortalecer a tomada de decisão.

Realizado de forma remota, o curso amplia o acesso à capacitação para profissionais de diferentes regiões do estado. A iniciativa integra as ações permanentes de desenvolvimento promovidas pelo Sincor Educa ao longo do ano.