Liberty nomeia Jimmy Tong como CEO em Singapura

A Liberty, empresa do Liberty Mutual Insurance Group, anunciou a nomeação de Jimmy Tong como Chief Executive Officer (CEO) em Singapura, com início previsto para 27 de abril de 2026, sujeito à aprovação regulatória. Baseado em Singapura, o executivo se reportará a Matthew Jackson, presidente da Liberty para a região Ásia-Pacífico.

Historicamente, a Liberty Mutual operava duas frentes distintas no país, Liberty Insurance e Liberty Specialty Markets. As operações foram unificadas sob uma única licença de seguros em 1º de janeiro de 2026, movimento que integra a estratégia do grupo de simplificação e fortalecimento de sua presença regional.

“Na Ásia-Pacífico, nosso objetivo é operar como uma única Liberty em cada mercado, criando uma organização mais simples e robusta para clientes e parceiros. A conclusão da unificação em Singapura, aliada à contratação de Jimmy para liderar o negócio, representa um forte início de ano”, afirma Matthew Jackson.

Executivo reconhecido no mercado segurador e empresarial de Singapura, Tong assumirá a liderança da operação unificada da Liberty no país, que figura entre as três maiores seguradoras gerais do mercado local, com sede no complexo One Raffles Quay. O novo CEO acumula mais de 25 anos de experiência, sendo os últimos 10 anos à frente das áreas de Seguros Gerais e Seguros de Grupo da Great Eastern, além de 15 anos em cargos de liderança no UOB.

Com a conclusão da unificação, o ex-CEO da Liberty Insurance em Singapura, Yasar Fistikci, assumiu o cargo de Chief Product Officer (diretor de Produtos). Já Nicole Lim, atual CEO da Liberty Specialty Markets, optou por buscar novas oportunidades profissionais e deixará a companhia no final de abril.

A operação integrada da Liberty em Singapura, que em breve passará a atuar sob a marca Liberty, amplia o acesso a um dos portfólios mais completos de seguros gerais e resseguros da região, abrangendo linhas pessoais, seguros comerciais e soluções sob medida para grandes projetos de construção, clientes corporativos e entidades governamentais.