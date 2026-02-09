9º Encontro de Resseguro anuncia abertura do 2º lote

As inscrições do 1º lote para o 9º Encontro de Resseguro estão oficialmente esgotadas. A partir desta quinta-feira (12), interessados já podem garantir participação por meio do 2º lote, disponível no site. O evento será realizado nos dias 19 e 20 de maio de 2026, no Hotel Windsor Barra, no Rio de Janeiro.

Promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) e pela Federação Nacional das Empresas de Resseguros (Fenaber), o encontro é reconhecido como o principal fórum estratégico da América Latina dedicado à transferência de riscos seguráveis. A expectativa é reunir executivos de seguradoras e resseguradoras, corretores especializados, reguladores, subscritores e especialistas em gestão de riscos, do Brasil e do exterior.

Durante os dois dias de programação, serão debatidos temas centrais para o setor, como o ambiente regulatório brasileiro, o cenário geopolítico internacional, os impactos das mudanças climáticas e as perspectivas para o mercado de resseguro no país.

O 9º Encontro de Resseguro tem como objetivo analisar as principais tendências globais que impactam os mercados segurador e ressegurador, além de fomentar inovações voltadas à sustentabilidade e à resiliência diante de desafios econômicos, geopolíticos e climáticos.

O evento conta com o patrocínio da AON, Austral Re, AXA Insurance Reinsurance, BMS Re, Confitec, Hannover Re, IRB(Re), Latin Re, Lloyd’s, Mattos Filho, Mello Machado, Munich Re, Santos Bevilaqua Advogados e Swiss Re.