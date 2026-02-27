Generali Brasil lucra R$ 137,8 mi em 2025

A Generali Brasil teve mais um ano de grande crescimento financeiro em 2025. A empresa de origem italiana, que completa 101 anos este ano, alcançou um lucro de R$ 137.8 milhões, comparado a R$ 104.9 milhões em 2024, um crescimento de 31,39% demostrando no seu mais recente balanço de 2025.

Com relação aos prêmios emitidos, a companhia chegou a R$ 2.2 bilhões, dos quais 83% são provenientes do ramo de massificados. Os ativos sob gestão atingiram R$ 1.2 bilhão e o resultado operacional ficou em R$ 189.5 milhões, comparado a R$ 92.8 milhões de 2024. “Impulsionamos nossa performance por meio de três pilares estratégicos: otimização operacional via tecnologia, diversificação do portfólio de produtos e uma experiência do cliente pautada em iniciativas sustentáveis”, destaca Karim Ajroud, CFO da companhia.

Somente em 2025, a área de tecnologia da companhia motivou um investimento de R$ 73 milhões. Como resultado, a Generali foi ranqueada como uma das 20 empresas mais inovadoras do Brasil pelo MIT Technology Review pelo quarto ano consecutivo. No cenário estratégico, a empresa manteve foco em Seguros Massificados, Seguros de Vida em Grupo e Grandes Riscos Corporativos. “Estamos entusiasmados com a evolução da Generali no Brasil. O resultado positivo valida nossa estratégia de integrar novas tecnologias à personalização de produtos. Esse desempenho reforça nosso apetite por inovação e o compromisso em antecipar as necessidades dos clientes em cada etapa de sua jornada”, diz Karim Ajroud.

Aos 100 anos, a empresa se destacou em 2025 por diversas ações relevantes em comemoração a esse centenário. Entre elas, a criação de um espaço de memória que conta a história da seguradora no país. O local reúne fotos, vídeos, documentos, prêmios e depoimentos, que transportam o visitante ao passado por meio de uma experiência inovadora.

Também lançou o livro ‘O Legado do Leão’, obra que percorre a trajetória da companhia desde sua chegada em terras brasileiras, destacando sua capacidade de adaptação frente a transformações globais e marcos históricos nacionais, e iluminou o Cristo Redentor, no RJ, com sua icônica cor vermelha.

Além disso, realizou ação simbólica de plantio de 200 árvores nativas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A iniciativa reflete a estratégia global do Grupo de alcançar o Net-Zero até 2050 e consolidar uma atuação que une proteção financeira à responsabilidade socioambiental.

A excelência da Generali em sua estratégia de comunicação de centenário foi coroada com o prêmio SABRE Awards Latin America 2025, na categoria Employee Communication.

A Generali Brasil consolidou sua posição como a primeira seguradora estrangeira a operar no país, desde 1925. A cada ano, a companhia vem renovando seus produtos e sistemas com tecnologia e se adequando às necessidades dos clientes, com um olhar não somente para inovação, mas também para diversidade, inclusão e ações que refletem papel social e responsabilidade corporativa.