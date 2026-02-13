CARNAVAL: Tempo amplia assistência nas estradas

Com a expectativa de um dos carnavais mais movimentados dos últimos anos, a Tempo anunciou a ativação da “Operação Carnaval 2026” para reforçar a logística de atendimento em todo o País. A iniciativa ocorre diante da projeção de que mais de 5,8 milhões de veículos circulem pelas rodovias do Estado de São Paulo entre sexta-feira (13) e a Quarta-feira de Cinzas (18), segundo estimativas da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e concessionárias.

A operação terá início às 17h da sexta-feira e prevê redistribuição estratégica de recursos, com realocação de prestadores de reboque de regiões com menor expectativa de ocorrências para áreas com maior fluxo de veículos, principalmente destinos no litoral e interior paulista.

A companhia também recalibrou o tempo estimado de chegada para serviços como S.O.S., táxi e chaveiro, com base nas condições previstas de tráfego, e instituiu regime de plantão com gestores dedicados durante todo o período do feriado prolongado.

Um dos focos da operação será a comunicação prévia sobre possíveis impactos logísticos. De acordo com a empresa, devido ao aumento do volume de veículos e às restrições de circulação de caminhões, a entrega de automóveis em viagem poderá ter acréscimo de até dois dias úteis no prazo habitual. Para distâncias superiores a 500 quilômetros, os casos serão analisados individualmente, com prazo informado de forma personalizada.

A medida, segundo a companhia, busca alinhar expectativa e reduzir eventuais frustrações relacionadas ao retorno dos veículos.

Além da assistência veicular, a unidade Dia a Dia, responsável pelos serviços residenciais, também funcionará em regime especial. A empresa prevê impactos operacionais relacionados ao fechamento de aterros e à indisponibilidade de peças durante o feriado, especialmente para serviços de linha branca e marrom, caçamba e dedetização.

Parceiros foram mobilizados para manter atendimento em escala reduzida em casos emergenciais. A companhia informou ainda ter reforçado preventivamente estoques de lonas e materiais básicos, considerando a possibilidade de temporais típicos do período.

“Nosso objetivo em 2026 é aliar a eficiência operacional à transparência total com o cliente. Sabemos que o Carnaval impõe desafios de mobilidade únicos, por isso antecipamos nossos movimentos, realocando frota e ajustando prazos de forma realista”, afirma o superintendente de Rede da Tempo, Anderson Ruiz. “Queremos que o segurado saiba que, seja na estrada, seja em casa, nossa estrutura de plantão e nossos parceiros estão prontos para intervir em qualquer situação crítica, permitindo que a única preocupação das famílias seja aproveitar o feriado.”

Orientações de prevenção

A empresa também reforça recomendações preventivas para quem pretende viajar. Entre os principais cuidados estão a revisão de freios, pneus e iluminação antes da partida, respeito aos limites de velocidade e a não combinação de álcool e direção.

Em caso de temporais, a orientação é reduzir a velocidade, ampliar a distância do veículo à frente e, se houver comprometimento da visibilidade, buscar local seguro fora da pista. A recomendação é evitar paradas no acostamento, salvo em situações extremas, e não atravessar áreas alagadas.

Para quem permanecer em casa, a companhia orienta retirar eletroeletrônicos da tomada para evitar danos provocados por picos de energia e fechar registros de gás e água antes de viagens prolongadas. A rede de assistência permanece disponível por telefone e canais digitais durante todo o período.