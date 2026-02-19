CARNAVAL: cotações no seguro auto crescem 10%

O Carnaval deste ano registrou aumento de 10% no volume de cotações de seguro auto e alta de 15% na demanda por serviços e assistência, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados agregados da 123Seguro, insurtech especializada em distribuição digital de seguros. O movimento indica que, além do aumento da circulação nas estradas, cresce também a preocupação do motorista brasileiro com a proteção e suporte durante o feriado.

O período de Carnaval tradicionalmente concentra deslocamentos rodoviários, viagens curtas e maior uso do veículo, o que eleva a chance de acidentes, panes mecânicas e imprevistos. A alta na procura por assistência, que inclui serviços como guincho, socorro mecânico e suporte emergencial, reforça a percepção de que o consumidor associa o feriado a um momento de maior risco.

“O Carnaval funciona como um termômetro do comportamento do motorista. Observamos que, à medida que a mobilidade aumenta, cresce também a busca por proteção e por serviços que garantam suporte rápido em caso de imprevisto. Isso mostra um consumidor mais atento ao risco, mas que ainda reage muito próximo ao momento da necessidade”, afirma Marcelo Biasoli, CEO da 123Seguro.

O movimento acompanha um cenário positivo para o setor. A CNseg projeta crescimento de 8% para o mercado de seguros em 2026, com o ramo de Seguro Automóvel liderando a expansão, estimada em 7,7%. A estabilidade da sinistralidade, em 59,8% até setembro de 2025, e o avanço nas vendas de veículos, que cresceram 7,4% em 2025, segundo a Fenabrave, sustentam a expectativa de expansão.

As projeções macroeconômicas também apontam um ambiente de crescimento moderado do PIB (1,95%) e inflação controlada, fatores que influenciam diretamente o poder de compra e a decisão por contratar proteção. Para a 123Seguro, a digitalização das cotações é um indicador relevante desse movimento.

“O aumento nas cotações online durante o Carnaval revela um consumidor que pesquisa, compara e decide cada vez mais no ambiente digital. Ao mesmo tempo, a alta na demanda por assistência mostra que o risco faz parte da rotina da mobilidade no Brasil, especialmente em períodos de maior deslocamento”, completa Biasoli.

O comportamento observado durante o feriado reforça uma tendência mais ampla: a proteção deixa de ser uma decisão puramente anual e passa a acompanhar momentos específicos de maior exposição ao risco. Em um país com dimensões continentais e desafios de infraestrutura viária, períodos como o Carnaval evidenciam a relação direta entre mobilidade e proteção financeira.