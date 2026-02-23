Berkley Brasil atualiza estrutura e apresenta CEO

A Berkley International do Brasil Seguros S.A. anunciou uma nova estrutura organizacional com o objetivo de sustentar seu crescimento e fortalecer a atuação no mercado brasileiro. A companhia integra o grupo W. R. Berkley Corporation, um dos principais players de linhas comerciais nos Estados Unidos.

Leandro Garcia Okita, Regional Chief Financial Officer para América Latina e Caribe, assume de forma definitiva a posição de CEO da Berkley Brasil Seguros a partir de 1º de março, acumulando a transição de suas responsabilidades regionais. “Atingimos um marco importante em 2026. Completamos 20 anos de atuação no Brasil, um mercado extremamente competitivo, onde a especialização, compromisso e a solidez realmente mostram diferenciação no momento de se concretizar um negócio. Somado a estas características, valorizamos quem conhece nossa essência: líderes que unem tradição e visão para impulsionar o crescimento e o futuro da seguradora”, afirmou Okita.

Formado em Contabilidade e Finanças, com certificações internacionais nas áreas de planejamento e negócios nos Estados Unidos e Europa, o executivo tem mais de 25 anos de experiência em empresas multinacionais, incluindo grupos seguradores. Está na companhia desde 2016.

Nova estrutura:

Frank Bozic assume como vice-presidente de Operações e Sinistros. Engenheiro civil, com MBA em Administração e Gestão de Negócios, atua há mais de 30 anos no mercado segurador. Nos últimos 16 anos, esteve à frente da Diretoria de Sinistros da companhia.

Nazareth Ayres Carneiro passa a responder pela Diretoria Comercial e Marketing. Com 27 anos de experiência no setor, sendo 10 na Berkley Brasil Seguros, possui MBA em Gestão Empresarial e formação em Marketing, com passagem por corretoras e seguradoras nacionais e internacionais.

Renan Ozelin assume a Diretoria de Liability. Pós-graduado em Finanças Corporativas e Investment Banking pela FIA Business School, atua há 15 anos no mercado e será responsável pelas carteiras de Responsabilidade Civil Geral, RC Profissional, D&O e Eventos.

A companhia informou que a reorganização busca alinhar a liderança às demandas do mercado local e dar continuidade à estratégia de atuação em seguros corporativos.