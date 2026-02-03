Asaas entra no mercado de seguros com aquisição da Mutuus

O Asaas, plataforma operacional de gestão financeira para empresas, anuncia a aquisição da Mutuus Seguros. Há sete anos no mercado, a insurtech atua como corretora digital de seguros, com foco exclusivo no segmento corporativo. A transação marca a entrada oficial do Asaas no mercado de seguros digitais e fortalece, de forma estratégica, o ecossistema de serviços oferecidos aos seus mais de 240 mil clientes.

A aquisição da Mutuus reforça o compromisso do Asaas em ampliar e diversificar seu portfólio, acelerando sua estratégia de crescimento em verticais de alto valor agregado. Com a integração da expertise da insurtech, a companhia antecipa sua atuação em uma nova frente de negócios, ampliando os benefícios e a segurança oferecidos à sua base de clientes.

“Assim como aconteceu com o mercado financeiro anos atrás com a ascensão das fintechs, o segmento de seguros passa agora por uma transformação digital importante, e estar bem posicionado neste início representa uma vantagem estratégica para capturar valor no longo prazo. Com isso, podemos potencializar o lançamento de produtos inovadores, fortalecer nossa posição competitiva e acelerar iniciativas”, revela Pedro Rocha, vice-presidente de Novos Negócios do Asaas.

A integração permitirá que os clientes do Asaas acessem, de forma nativa e integrada, produtos de seguros voltados à sustentabilidade financeira dos negócios. Paralelamente, a companhia seguirá operando com um canal próprio e independente dedicado exclusivamente ao mercado de seguros, além da jornada integrada na plataforma. A estratégia possibilita maior conveniência na contratação, uma experiência integrada com seguros incorporados à solução financeira, ampliação da proteção ao fluxo de caixa das PMEs e aumento do potencial de distribuição e escala dos produtos da Mutuus.

“Ao nos unirmos ao Asaas, não estamos apenas vendendo a Mutuus, estamos entrando em um projeto maior que acelera nosso sonho. A parceria nos oferece recursos, estrutura e escala que nos permitem crescer de forma significativa, ampliar nossa atuação no mercado e atingir objetivos que sozinhos levaríamos muito mais tempo para alcançar”, afirma Andress Barão, fundador da Mutuus.

A operação reforça o portfólio do Asaas e impulsiona seu próximo ciclo de crescimento. A expectativa é que a nova vertical de seguros alcance R$ 130 milhões em faturamento até 2029. A frente de seguros funcionará como um canal independente, com foco em agilidade operacional e aprofundamento nos temas específicos do setor.

A negociação foi conduzida pela Questum, boutique especializada em M&A, que atuou como intermediadora da transação e assessorou os acionistas da Mutuus ao longo de todo o processo.

Esta é a quarta aquisição realizada pelo Asaas. Em 2021, a fintech adquiriu o Base ERP, com o objetivo de ampliar as funcionalidades de gestão financeira da plataforma, e, no mesmo ano, a Code Money, carteira digital voltada a pessoas físicas. Em 2024, a companhia concluiu a aquisição da Nexinvoice, startup especializada em automação de contas a pagar.