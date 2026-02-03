Ciclismo lidera sinistros médicos de brasileiros no exterior

Um levantamento interno da Coris apontou que o ciclismo é atualmente a atividade esportiva que mais concentra despesas médicas entre brasileiros em viagens internacionais. Pelo segundo ano consecutivo, bike, ski e snowboard lideram o ranking de esportes de aventura com maior impacto financeiro em atendimentos médicos fora do país.

Os dados indicam uma diferença expressiva entre as modalidades. As despesas relacionadas a acidentes com bicicleta foram quase seis vezes maiores do que aquelas registradas em ocorrências envolvendo ski, segundo colocado no ranking. O snowboard manteve a terceira posição, reforçando o nível de exposição de viajantes que praticam esportes de neve.

A predominância da bicicleta está associada a mudanças no perfil do viajante brasileiro. Além do crescimento do cicloturismo e das viagens com foco em experiências esportivas, a bike passou a ser amplamente utilizada como meio de deslocamento urbano em destinos internacionais, ampliando a exposição a quedas, colisões e outros tipos de acidentes.

“O brasileiro está viajando mais e diversificando as experiências que busca no exterior. A prática de esportes, especialmente os de aventura, entrou definitivamente no planejamento das viagens”, afirma Cláudia Brito, diretora comercial e de marketing da Coris. “O ciclismo envolve desde trilhas técnicas até percursos urbanos, com diferentes níveis de risco. Quando ocorre um acidente fora do país, os custos hospitalares tendem a ser altos e muitos atendimentos exigem procedimentos complexos”.

Esportes de neve seguem relevantes em volume e custo

Mesmo atrás da bicicleta, ski e snowboard continuam entre as modalidades com maior frequência de sinistros e custos relevantes, especialmente durante a temporada de inverno no hemisfério norte. Acidentes nesses esportes costumam envolver fraturas, lesões articulares e atendimentos emergenciais em destinos com alto custo médico.

“Quando falamos de esportes de aventura, ter uma cobertura adequada deixa de ser escolha e passa a ser necessidade”, reforça Cláudia. “Atendimentos que envolvem internação, remoção médica, cirurgia ou acompanhamento especializado podem ultrapassar facilmente valores elevados no exterior. O seguro viagem garante suporte operacional, financeiro e emocional em um momento desafiador para o viajante e sua família”.

Diante do crescimento das viagens associadas à prática esportiva, a Coris recomenda que os viajantes avaliem com atenção as coberturas contratadas antes do embarque, especialmente quando houver a intenção de praticar esportes de aventura. Entre os principais pontos de atenção estão a contratação de planos com cobertura específica para essas atividades, os limites de despesas médicas, a cobertura para remoção e repatriação, além de suporte em português e atendimento 24 horas. “Mais do que proteção financeira, o seguro garante acesso estruturado a redes hospitalares qualificadas, coordenação médica internacional e assistência integral em situações de emergência”, conclui a diretora.