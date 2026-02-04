Antonio Penteado Mendonça participa do programa Profissional de Seguros

Nesta quinta-feira (05.02), a partir das 18h, o programa Profissional de Seguros receberá o advogado Antonio Penteado Mendonça. Ao lado dos apresentadores Fábio Sorolla e Marcello Brancacci, eles debaterão as novas leis e os impactos que elas devem trazer aos corretores de seguros.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Antonio possui especialização em Direito Ambiental pelo Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung (Fundação Alemã para o Desenvolvimento Internacional), além de especialização em Seguros pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Articulista de seguros e previdência do Jornal “O Estado de S. Paulo” há mais de 25 anos, Antonio é também professor, palestrante, escritor e presidente da Academia Paulista de Letras, com vários livros, crônicas e artigos publicados.

“Poucas pessoas no mercado de seguros possuem tanto conhecimento e paixão pelo que fazem como o Antonio Penteado Mendonça. Vai ser uma honra recebê-lo e poder conversar sobre o mercado de seguros”, disse Fábio Sorolla.

“Até por conta da sua formação como advogado, tenho certeza de que ele vai contribuir com uma visão clara sobre como as mudanças legais se conectam ao dia a dia do corretor e ao mercado de seguros”, completou Marcello.

O programa Profissional de Seguros e transmitido todas as quintas-feiras, das 18h às 19h, pela Rádio Exclusiva (97,9 FM/SP) – a maior web rádio do país – e pelas páginas do @profissionaldesegurosoficial no Youtube, no Facebook e no Spotify.