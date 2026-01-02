Pela primeira vez, a Allianz Seguros atinge a marca de R$ 1 bilhão em Massificados e também R$ 1 bilhão em Frotas em menos de um ano. De janeiro a novembro de 2025, a carteira de Massificados registrou alta de 29% sobre o mesmo período de 2024. De acordo com os últimos dados divulgados pela Susep, o market share da seguradora nesse segmento chegou a 8,9% nos primeiros nove meses do ano. Os principais produtos que contribuíram para esse resultado foram Residência (com aumento de 34% no faturamento), Empresa PME (expansão de 31% em prêmios) e Condomínio (avanço de 24% em receitas). O seguro de Frotas, por sua vez, avançou 37% nos primeiros nove meses do ano frente ao mesmo intervalo do ano anterior.

As conquistas são resultado de diversos aprimoramentos promovidos pela companhia ao longo do ano. Eduard Folch, presidente da Allianz Seguros, ressalta a importância do envolvimento de toda a equipe nesse processo. “Esses marcos são fruto de um trabalho construído por nossos colaboradores e corretores, reforçando a nossa capacidade de superar desafios e alcançar resultados extraordinários quando trabalhamos juntos e alinhados.”

Em Massificados, foram implementados mais de 100 aprimoramentos, como Oferta Personalizada para Residência; cobertura de até R$ 20 milhões em Empresa PME, com condições de pagamento facilitadas e inclusão de novas atividades; lançamento de processo simplificado e exclusivo de abertura de sinistro 100% digital para Residência, Condomínio e Empresa PME; e novas coberturas para Coletivo Patrimonial Residência e Coletivo Patrimonial Empresa.

O seguro de Frotas é um dos principais produtos dentro da estratégia de crescimento da empresa em 2025 e tem impulsionado, inclusive, o desempenho de Auto. No início deste ano, a Allianz criou uma diretoria específica para o segmento e ampliou a aceitação da importância segurada dos veículos para até R$ 1,5 milhão, além de reformular o cotador ao incluir novas perguntas para uma avaliação de risco mais precisa, seguindo as sugestões dos próprios parceiros de negócios. A companhia também investiu no aperfeiçoamento de produtos e serviços, no uso de inteligência artificial generativa e na otimização de processos.

Fábio Morita, diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida da Allianz, destaca a escuta ativa como um pilar essencial para criar conexões e soluções mais assertivas. “Quando ouvimos com atenção o que nossos corretores e colaboradores têm a dizer, transformamos insights em estratégia. Foi essa postura que nos levou a alcançar os resultados expressivos que celebramos”, pontua.

Projeto de aceleração e transformação

Desde o início de 2024, a companhia está empenhada em uma jornada estratégica com o projeto de aceleração e transformação, que estabeleceu a meta de dobrar o faturamento até 2027, em relação à base de 2023.

Para viabilizar esse plano, foram estruturadas 14 frentes de trabalho multidisciplinares, cada uma com um líder responsável, envolvendo mais de 200 colaboradores de diferentes níveis hierárquicos. As iniciativas estão alinhadas a três pilares estratégicos do Grupo Allianz: crescimento inteligente, resiliência e produtividade. Todas possuem uma ambição clara, passam por avaliações constantes e visam atender às novas demandas do mercado de seguros.

“A Allianz conduz um amplo projeto de aceleração e transformação, que inclui a adoção de novas tecnologias, a reconfiguração de processos e o aprimoramento de produtos e serviços, gerando maior eficiência operacional e aumento de valor em prêmios”, explica Eduard.

A matriz da empresa, na Alemanha, acompanha de perto todas as etapas. Em uma recente análise do Grupo, presente em 70 países, a Allianz Brasil se destacou pela qualidade da governança. “Entre todas as unidades em aceleração e transformação, fomos a que mais surpreendeu”, conclui.