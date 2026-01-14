Tokio Marine cresce 12,2% no Centro-Oeste em 2025

A Tokio Marine Seguradora compartilha o crescimento de 12,2% na Diretoria Regional Centro-Oeste, com faturamento de mais de R$ 922 milhões em 2025 e destaque para as carteiras de RD Massificados (32,8%) e Vida (12,1%).

Mesmo diante de um ano desafiador, a Companhia se manteve resiliente, aproveitando oportunidades em diversos segmentos como infraestrutura, novas indústrias, desenvolvimento das cidades, entre outros – é o que explica o Diretor Comercial Regional Centro-Oeste, Jean Brunetto.

“A força e a visibilidade que o Agronegócio conquistou nos últimos anos atraíram novos competidores para o mercado e isso só reforça a importância do caminho que escolhemos trilhar pois estávamos preparados para esse momento. Construímos uma operação baseada na qualidade dos nossos serviços, na parceria sólida com os Corretores e Assessorias e no acompanhamento permanente da sua satisfação, que é refletida no excelente NPS da Regional”, disse o executivo.

Ao longo de 2025, o trabalho realizado pela Companhia foi amplamente reconhecido, refletindo a consistência, a excelência e a força das entregas realizadas.

“Na Tokio Marine, como Especialistas em Atendimento ao Corretor, investimos continuamente na capacitação do nosso time – com profissionais dedicados aos Produtos Garantia, Transportes, Vida e PJ, por exemplo – porque seguimos comprometidos com a excelência que nos trouxe até aqui e empenhados em entregar sempre os melhores produtos e serviços”, explica o Diretor.

Ainda em 2025, a Companhia realizou o primeiro encontro regional com jornalistas, em Goiânia, com o intuito de aproximar a Seguradora da imprensa local. Realizado no restaurante Pobre Juan, no Flamboyant Shopping, o evento reuniu mais de 25 profissionais com a Diretoria Regional Centro-Oeste.

“Para 2026, seguimos com expectativas muito positivas. Somos uma Seguradora Multiprodutos e continuaremos atuando com força em todo o nosso portfólio, atendendo tanto pessoas físicas quanto jurídicas, ampliando nossa presença nos diversos perfis e segmentos”, finaliza Jean Brunetto.