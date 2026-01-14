Akad aposta em seguros para eventos como nova frente

A Akad Seguros, seguradora digital investida pela GP Investimentos e pelo Valor Capital Group, decidiu apostar no mercado de seguros para eventos como uma nova frente estratégica de crescimento. A iniciativa marca a entrada da companhia em um segmento caracterizado por múltiplos riscos simultâneos e crescente exigência por cobertura securitária, tanto do ponto de vista regulatório quanto contratual.

A movimentação reflete uma leitura estrutural sobre a evolução da indústria de eventos no Brasil. Nos últimos anos, o setor passou por um processo acelerado de profissionalização, impulsionado pela retomada das atividades presenciais, pelo aumento do porte e da sofisticação das produções e pela maior responsabilização jurídica de organizadores, promotores e patrocinadores. Nesse contexto, seguros deixaram de ser um item acessório para se tornar parte central da viabilidade financeira e operacional dos eventos.

Segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), o mercado brasileiro deve movimentar R$ 141,1 bilhões em 2025, com crescimento estimado de 8,4% em relação a 2024. O avanço é puxado não apenas pelo volume de eventos, mas pela ampliação do escopo das produções, que hoje envolvem maior circulação de público, contratos mais rigorosos e exigências crescentes de seguradoras, órgãos públicos, patrocinadores e proprietários de espaços.

“A indústria de eventos passou a conviver com um nível de risco muito mais elevado e visível”, afirma Caroline Santos, gestora de Responsabilidade Civil Geral da Akad. “Há maior exposição a danos a terceiros, riscos operacionais, demandas judiciais e exigências contratuais que tornam o seguro um elemento estruturante do negócio, e não apenas um custo pontual.”

A Akad estruturou sua entrada no segmento com foco em escala e recorrência. A expectativa é gerar cerca de R$ 5 milhões em prêmios no primeiro ano de operação, mas o objetivo central é consolidar uma plataforma de longo prazo. A projeção é que, à medida que a operação amadureça, os seguros para eventos passem a responder por algo entre 10% e 15% da carteira total de Responsabilidade Civil da companhia.

A nova frente foi desenhada para atender desde eventos de pequeno e médio porte, base mais recorrente do mercado, até produções de grande escala, com alto fluxo de público, estruturas temporárias robustas e exigências contratuais mais sofisticadas. A proposta é oferecer flexibilidade na estruturação das apólices, com limites e coberturas compatíveis com o perfil de risco de cada operação.

O modelo adotado reúne, em uma única apólice, coberturas consideradas essenciais para o setor, como Responsabilidade Civil por danos corporais, materiais e morais a terceiros, Acidentes Pessoais para participantes e Riscos Diversos voltados à proteção de estruturas temporárias e equipamentos. A subscrição prioriza clareza contratual, eficiência operacional e aderência às exigências regulatórias, reforçando o posicionamento da Akad em linhas especializadas de seguros.