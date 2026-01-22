Férias na neve: o que brasileiros ignoram antes de calçar os esquis

Todos os anos durante o inverno no hemisfério norte, que acontece entre dezembro e março, milhares de brasileiros se preparam para aproveitar os esportes de neve em locais mundialmente reconhecidos. Suíça, Estados Unidos e Canadá são os campeões de viagem, mas antes de colocar os esquis nos pés, é essencial garantir que a diversão não se transforme em preocupação.

A Coris reforça a importância de contratar um seguro viagem específico para esportes na neve. Esqui e snowboard são atividades que envolvem grandes riscos, especialmente para quem não tem muita experiência. O Conselho Suíço de Prevenção de Acidentes (BFU), estima que 63 mil pessoas se machuquem todos os anos enquanto praticam essas duas modalidades.

As principais lesões são entorses de joelho e tornozelo, fratura nos punhos, distensões musculares, lesões na coluna e até traumatismos cranianos, podendo ser necessário o atendimento médico imediato. Além disso, os custos de serviços médicos em países com estações de esqui podem ser exorbitantes. Na Suíça, por exemplo, uma consulta médica pode custar mais de €500, e internações hospitalares podem chegar a milhares de euros.

“Contratar um seguro viagem com cobertura para esportes protege o viajante contra despesas médicas inesperadas, transporte médico de emergência, e outros serviços essenciais em caso de acidente. A Coris oferece soluções personalizadas para cada perfil de viajante, garantindo cobertura abrangente tanto para amadores como para profissionais e suporte global para os amantes dos esportes de inverno”, afirma Cláudia Brito, Diretora Comercial e Marketing da Coris.

Outras dicas importantes antes de fazer esportes na neve:

Realizar um check-up de saúde, pois o esqui e o snowboard requerem muito esforço físico e podem sobrecarregar o sistema cardiorrespiratório;

Usar roupas adequadas, principalmente térmicas para impedir o frio de congelar o corpo;

Investir em equipamentos de proteção, sejam próprios ou alugados. O importante é estar protegido da cabeça aos pés;

Respeite seus limites, evite pistas acima do seu nível técnico, pistas não regulamentadas e faça pausas sempre que necessário.

“Planejar uma viagem para a neve vai além de reservar passagens e hospedagens. É fundamental considerar a segurança, e o seguro viagem é um investimento indispensável. Ele permite que o viajante aproveite ao máximo sua experiência, com a tranquilidade de saber que está protegido contra qualquer eventualidade”