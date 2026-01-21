Simone Mendes é nova embaixadora do AmorSaúde em 2026

A rede de clínicas médico-odontológicas AmorSaúde anunciou a cantora Simone Mendes como nova embaixadora da marca em 2026. Um dos principais nomes do sertanejo na atualidade, a artista passa a ser o rosto da empresa, que adota o lema “Quem ama cuida com AmorSaúde”.

A campanha, de alcance nacional, aposta na identificação da cantora com o público para reforçar uma comunicação mais próxima e alinhada aos valores da rede. No vídeo que oficializa a parceria, Simone destaca a importância da saúde da família e apresenta a praticidade dos serviços oferecidos pelo AmorSaúde. Ao acompanhar uma paciente, a artista ressalta a facilidade de agendamento, os valores acessíveis e a presença da marca em mais de 500 unidades espalhadas pelo país.

A cantora também chama atenção para a ampla oferta de serviços, que inclui atendimento odontológico, consultas médicas em diversas especialidades e a realização de mais de 4 mil tipos de exames. A abordagem leve e cotidiana reforça o posicionamento da rede como uma opção acessível e próxima da rotina dos brasileiros.

Em um momento de consolidação de sua carreira solo, Simone construiu uma imagem pública marcada pela proximidade com os fãs. Nas redes sociais, a artista compartilha experiências ligadas à maternidade, à família e ao dia a dia, o que fortalece a identificação com o público atendido pelo AmorSaúde.

“Para mim, cuidar é um ato de amor. Quem me acompanha sabe que ter a minha família bem e saudável é a minha prioridade. Por isso, adorei fazer essa campanha, que mostra como o AmorSaúde é prático e pode trazer bem-estar para toda a família”, explica a cantora.

Segundo Leonardo Tavares, diretor de Negócios e Mercado do AmorSaúde, a escolha de Simone como embaixadora reflete a sinergia da artista com o público e a convergência de valores com a marca. “A Simone é uma artista incrível, ela é divertida, leve e se conecta com facilidade com pessoas de todo o Brasil. Os ideais dela se espelham diretamente nos valores da rede. Assim como a Simone, o AmorSaúde quer criar laços fortes com todos os brasileiros, para estarmos sempre por perto quando precisarem de ajuda”, afirma Leonardo.