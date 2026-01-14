Seguro de vida impulsiona franquias e atrai novos investidores

O início do ano costuma marcar um período de reflexão e planejamento. Para muitos brasileiros, esse novo ciclo vem acompanhado da decisão de repensar a carreira, buscar maior autonomia financeira e investir em um negócio próprio. Pesquisas reforçam esse movimento: 42% dos profissionais planejam mudar sua trajetória profissional em 2025, enquanto 54% pretendem trocar de emprego, motivados principalmente por qualidade de vida e realização pessoal. Em paralelo, o empreendedorismo segue em expansão. Apenas em 2025, foram abertas 4,6 milhões de novas empresas no Brasil, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior.

Nesse contexto, o modelo de franquias se destaca como alternativa para quem busca menor risco e maior previsibilidade. O setor faturou R$ 273 bilhões em 2024 e deve crescer até 15% em 2025, segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF). Nos últimos 12 meses, o crescimento nominal foi de 10,8%, com avanço de 9,1% no terceiro trimestre de 2025, impulsionado principalmente por franquias de serviços e modelos com investimento inicial mais acessível.

Entre os segmentos que ganham relevância está o de franquias de seguro de vida, caracterizado por alta demanda, receita recorrente e potencial de expansão. A Prudential do Brasil atua com esse formato desde 2004. O investimento inicial para se tornar um franqueado parte de R$ 33 mil, com prazo estimado de retorno entre cinco e doze meses. Atualmente, a companhia conta com 2.238 unidades franqueadas em operação, com possibilidade de expansão em diferentes regiões do país.

“Somos uma rede sólida, movida por propósito, excelência e com o objetivo de impactar positivamente a vida das pessoas. Nossa expansão no Brasil foca em três pilares essenciais: velocidade, qualidade e padrão em um mercado em crescimento”, afirma Rodrigo Prosdocimi, vice-presidente de Negócios Life Planner da Prudential do Brasil.

Segundo o executivo, o diferencial do modelo está no Life Planner, profissional que atua como consultor financeiro especializado em proteção e planejamento de longo prazo. “Ele não só vende: ele desperta a necessidade, personaliza o planejamento e acompanha o cliente ao longo da vida inteira”, ressalta.

Não é necessário ter formação específica ou experiência prévia no setor financeiro para ingressar no modelo. A seguradora prioriza características comportamentais e perfil empreendedor, como disciplina, energia, automotivação e maturidade profissional.

“Ensinamos tudo o que o franqueado precisa aprender. O mais importante é ter o perfil adequado e estar em um momento da vida em que seja possível se dedicar ao negócio com seriedade”, conclui Prosdocimi.