Seguralta lança nova solução com IA e reforça inovação na 14ª Convenção

A programação da tarde da 14ª Convenção da Seguralta, realizada nesta sexta-feira, aprofundou os temas de inovação, inteligência artificial, capacitação e eficiência operacional, consolidando a mensagem central do evento: o crescimento sustentável da corretagem passa, necessariamente, por tecnologia aplicada, educação contínua e uso estratégico de dados.

As principais novidades ficaram por conta da apresentação de Victor Vaz, CPO e especialista em IA Criativa da Seguralta, que conduziu uma exposição focada na intensificação do uso da marca no ambiente digital e na adoção de soluções inovadoras dentro das corretoras da rede. O executivo apresentou cases práticos já implementados pela companhia, além de novas funcionalidades integradas ao aplicativo da Seguralta, reforçando que todas as iniciativas contam com um time dedicado exclusivamente ao desenvolvimento digital, com foco em apoiar o franqueado tanto na operação quanto na geração de resultados.

No eixo comercial, a central de leads foi um dos destaques da agenda. Em 2025, a Seguralta gerou mais de 100 mil leads, que resultaram em mais de R$ 100 milhões em comissões. Para 2026, a estratégia prevê uma expansão ainda mais agressiva. “Vendas é um jogo de volume. Em 2026, vamos triplicar o investimento na central de leads, com mais campanhas regionais, novos produtos e maior geração de oportunidades para os franqueados”, afirmou Victor Vaz. O executivo também desafiou a rede a utilizar os números do último ano como base mínima para o próximo ciclo. “Se vocês gostarem de vender, vão ganhar mais e podem contar com o nosso investimento para mostrar o caminho certo”, reforçou.

Outro ponto relevante da apresentação foi a melhora expressiva no SLA de sinistros. Em 2025, o tempo médio de resposta passou a ser inferior a 24 horas, resultado de uma reestruturação interna do time de sinistros e da adoção de processos mais digitais, com foco em eficiência operacional e experiência do cliente.

Dentro desse contexto, a companhia anunciou uma série de lançamentos e melhorias que passam a integrar o portfólio da rede. Entre eles estão o core de sinistros, com lançamento oficial em fevereiro, que permitirá abertura e acompanhamento de ocorrências via WhatsApp, além do início do atendimento de assistência 24 horas, sete dias por semana, a partir de 23 de fevereiro. A Seguralta também apresentou o multicálculo de saúde, em parceria com Dimensa e Quiver, o lançamento do seguro empresarial com oferta integrada de dez seguradoras, a ampliação do seguro residencial, agora com oito seguradoras, e o seguro auto, com integração à plataforma da Pier Seguradora. Segundo a companhia, o conjunto de entregas reforça um ano marcado pela aceleração da inovação operacional dentro da rede.

Falando com entusiasmo sobre inteligência artificial, Victor Vaz foi direto ao ponto ao afirmar que a IA não substitui o corretor, mas sim aquele que não souber utilizá-la. De acordo com o executivo, 94% das seguradoras já utilizam IA em suas operações, e a tendência é que as soluções se tornem cada vez mais conversacionais e integradas ao dia a dia da corretagem. Nesse contexto, a Seguralta anunciou oficialmente a Alta, sua primeira assistente de Inteligência Artificial. “Esse é um passo extremamente importante. Tudo isso é voltado para o cliente: mais agilidade, mais qualidade e mais atenção no atendimento”, destacou. A funcionalidade “Pergunte à Alta IA” entra em fase beta em 2 de fevereiro, com lançamento oficial previsto para 10 de março. “Esse é só o começo”, completou.

A agenda da tarde também reservou espaço para o lançamento da Escola SNS, nova plataforma educacional da Seguralta voltada à capacitação contínua dos franqueados. A iniciativa reúne cursos, trilhas de aprendizagem, gamificação e desenvolvimento de habilidades técnicas e comerciais, com foco tanto na evolução individual quanto na melhoria da experiência do cliente.

Um dos momentos mais estratégicos da programação foi o painel “Sinistralidade, inflação e preços: o jogo de 2026”, que reuniu Paulo Ricardo Costa, diretor regional comercial do Grupo HDI, Márcia Radavelli, diretora regional comercial da Zurich, e Luiz Carlos Ferreira Gomes, superintendente sênior de negócios da Bradesco Seguros, para discutir os impactos do cenário econômico, da inflação de custos e da pressão sobre preços na dinâmica do mercado segurador ao longo de 2026.

Os executivos foram unânimes ao destacar a capacitação do corretor como principal diferencial competitivo diante de um consumidor mais exigente e de um ambiente regulatório mais rigoroso. “Capacitação é importante em todos os segmentos, mas no seguro ela é ainda mais determinante, porque o consumidor busca proteção de forma cada vez mais consciente”, afirmou Márcia Radavelli. O painel também reforçou o papel do corretor como consultor, especialmente nos seguros empresariais, em que o cliente muitas vezes não domina plenamente os riscos que está contratando.

Ao abordar a Nova Lei de Seguros, já em vigor, Luiz Carlos Ferreira Gomes destacou que o momento exige uso intensivo de tecnologia e inteligência artificial para otimizar tempo, qualificar a consultoria e garantir maior clareza ao consumidor. Já Paulo Ricardo Costa ressaltou a importância de grandes assessorias, como a Seguralta, seguirem investindo na formação de uma visão 360º do corretor, capaz de transformar informação, dados e tecnologia em valor efetivo para o cliente.

Encerrando a programação do dia, Gustavo Zanon, CEO da Seguralta junto do seu time de markting, apresentaram os resultados dos investimentos em marketing realizados em 2025 e anunciaram a principal campanha da rede para 2026: a Copa de Prêmios Seguralta. Ação que visa premiar os franqueados com uma série de incentivos, incluindo carros BYD, viagens, eletrônicos, entre outros prêmios.

Nicholas Godoy, de São Paulo