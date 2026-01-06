A Rede de Vantagens GBOEX reforça durante o período de férias escolares, a oferta de benefícios para associados e corretores de seguros cadastrados. Embora os convênios estejam disponíveis ao longo de todo o ano, a entidade destaca que o início do ano é um momento estratégico para o uso de serviços ligados a lazer, viagens, mobilidade e educação.

Atualmente, a Rede reúne mais de 7 mil estabelecimentos conveniados e cerca de 5 mil itens com descontos que podem chegar a 75%, de acordo com o parceiro. Entre os serviços de mobilidade, a Movida oferece desconto de 10% na locação de veículos por meio do site da parceria, enquanto a Sem Parar concede seis mensalidades gratuitas para uso em estacionamentos e serviços automotivos.

No segmento de turismo e hospedagem, a Brisa Viagens e Turismo oferece abatimento de 70% em seu principal plano de serviços, além de isenção de mensalidade. Já o hotel Master Premium Gramado (RS) concede desconto de 17% sobre a tarifa vigente, mediante reserva pelo site e uso do cupom do convênio. A parceria com a Hotéis.com garante 8% de desconto em reservas.

Para lazer e entretenimento, a Rede de Vantagens inclui descontos de até 40% em passaportes antecipados do parque Acqua Lokos, em Capão da Canoa (RS). No Sudeste, o Aquário de São Paulo e o parque Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo (SP), oferecem 10% de desconto nos ingressos mediante cupom.

Também fazem parte da Rede serviços de streaming e cinema. A OldFlix concede desconto de 10% na assinatura, percentual semelhante ao oferecido pela PrimePass, conforme o plano contratado.

Na área educacional, a Faculdade Unigran Capital, em Campo Grande (MS), oferece abatimento de 20% nas mensalidades de cursos de graduação nas modalidades EAD e híbrida. A Fundação Fisk, de São Paulo (SP), disponibiliza descontos de 10% em turmas regulares de idiomas e até 20% em aulas personalizadas. Já a Funiber, de Palhoça (SC), concede descontos de até 70% para doutorados e até 75% para mestrados e especializações.

Segundo Letícia Vaz, gerente de Produtos, Inteligência de Mercado e Marketing do GBOEX, a Rede de Vantagens é atualizada de forma contínua para ampliar os incentivos oferecidos a associados e corretores. “Constantemente atualizada, a Rede mantém incentivos para quem escolheu o GBOEX e quer ainda mais motivos para cuidar do presente e do futuro da família. Especialmente nesses momentos, o slogan da Rede de Vantagens traduz o que planejamos para quem confia na nossa marca: um mundo de benefícios pensados para você aproveitar mais cada momento”, afirma.