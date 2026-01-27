Edson Toguchi assume como CEO da Darwin Seguros

A Darwin anuncia a chegada de Edson Toguchi como novo CEO da unidade de seguros. Com mais de três décadas de experiência no mercado segurador, Toguchi deixa o comando da Berkley Brasil Seguros para liderar a companhia em seu próximo ciclo de crescimento: a transição de uma insurtech focada em seguro auto para uma plataforma multiproduto de seguros e serviços financeiros.

A mudança ocorre em um momento decisivo para a empresa. Após concluir uma rodada de investimentos de R$ 102 milhões, liderada pela Vintage Investimentos com participação do IRB e da Invisto (agora Quartz), a Darwin acelera seu plano de expansão para novos ramos, combinando tecnologia proprietária, inteligência artificial e dados para lançar uma nova geração de produtos além do automóvel.

“Chego à Darwin como sócio, com a missão de construir uma plataforma completa. Vamos iniciar com Prestamista e Vida em Grupo e, na sequência, avançar para outras linhas relevantes do mercado”, afirma Toguchi.

“A companhia já provou que é capaz de reinventar o seguro auto. Agora, o desafio é escalar esse DNA tecnológico para múltiplos produtos, mantendo eficiência, disciplina e foco no corretor.” A empresa já deu os primeiros passos nessa direção, com o fechamento dos primeiros balcões de Prestamista, marcando o início concreto da nova fase multiproduto.

A estrutura societária e executiva da empresa permanece alinhada à sua visão original. Os fundadores Beto Souza Barros e Firmino Freitas seguem 100% dedicados à operação e permanecem como CEOs do Grupo Darwin. Com o reforço de Toguchi à frente da unidade de seguros, eles passam a concentrar ainda mais energia na aceleração da frente de produtos financeiros e novas verticais estratégicas.

Fundada com uma proposta radicalmente digital e orientada por dados, a Darwin se destacou no mercado ao introduzir seguros baseados em telemetria e comportamento do motorista. Agora, a companhia amplia sua ambição: transformar essa base tecnológica em uma plataforma capaz de competir em igualdade com grandes seguradoras em ramos como vida, residencial, garantias e soluções financeiras distribuídas por corretores.

Os números refletem a velocidade dessa trajetória. Após faturar cerca de R$ 41 milhões em 2024, a Darwin encerrou 2025 com aproximadamente R$ 115 milhões em prêmios emitidos, quase triplicando de tamanho em um único ano. Para 2026, a projeção é superar R$ 400 milhões, impulsionada pela expansão de portfólio, novos canais de distribuição e maior monetização da base de corretores.

A chegada de Toguchi simboliza essa nova etapa. Sua experiência em liderar operações complexas, desenvolver produtos e equilibrar inovação com governança regulatória será central para sustentar o crescimento acelerado da companhia. Mais do que ampliar o portfólio, a Darwin busca construir uma plataforma robusta, escalável e financeiramente sustentável.

Combinando a cultura empreendedora de seus fundadores, capital de longo prazo e agora a liderança de um dos executivos mais experientes do setor, a Darwin dá um passo decisivo para se consolidar como uma das principais plataformas de seguros e produtos financeiros do mercado brasileiro.