Já está no ar um novo episódio do videocast “Com Você Corretor”, iniciativa da Bradesco Seguros voltada ao relacionamento e à troca de conhecimento com os corretores. Nesta edição, o diretor Comercial, Leonardo Freitas, e o superintendente sênior de Sinistros, Marcio Jordão, abordam temas estratégicos relacionados às Oficinas Referenciadas e aos programas desenvolvidos pela companhia para fortalecer a parceria com seus canais de distribuição.

Durante a conversa, os executivos falaram sobre iniciativas como o Programa Bradesco Seguros Reconhece, que tem como objetivo valorizar parceiros estratégicos e elevar continuamente o padrão de qualidade da rede referenciada da seguradora.

No bate-papo, eles destacam as vantagens do uso de Oficinas Referenciadas tanto para clientes quanto para corretores, e ressaltam ainda a nova jornada de abertura de sinistros com apoio da tecnologia e foco na experiência. “Nosso objetivo é tornar a jornada cada vez mais simples, transparente e eficiente, fortalecendo a confiança do corretor e a experiência do cliente em cada etapa”, afirma Leonardo Freitas.

O episódio também abordou o programa Sinistro Sustentável, projeto promovido em parceria com a Ecoassist, que certifica oficinas comprometidas com o descarte correto de resíduos e o uso eficiente de recursos, fortalecendo toda a cadeia automotiva e impulsionando o setor a adotar práticas mais responsáveis. “A evolução dos processos de sinistro passa por tecnologia, sustentabilidade e parceria. É assim que geramos valor para todo o setor”, destaca Marcio Jordão.