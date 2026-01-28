Consórcio de pesados avança no planejamento empresarial

O consórcio de pesados avança no Brasil e amplia sua presença no agronegócio e em setores ligados ao transporte e à logística. Dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) indicam crescimento nas vendas de cotas, no volume de créditos comercializados e no número de participantes ativos no segmento de veículos e equipamentos pesados, reforçando o uso da modalidade como instrumento de planejamento financeiro para investimentos de alto valor.

“O consórcio de pesados tem sido utilizado de forma estratégica por produtores rurais e empresários que precisam planejar a expansão ou a modernização de suas operações”, afirma Marcelo Lucindo, CEO da Evoy Administradora de Consórcios. Segundo ele, a previsibilidade das parcelas e o controle de caixa são fatores que contribuem para a adoção da modalidade em decisões de investimento de médio e longo prazo.

De acordo com a ABAC, o segmento de pesados apresentou evolução consistente ao longo de 2025, acompanhando o aumento da demanda por máquinas agrícolas, caminhões e outros bens utilizados na produção e no transporte. O crescimento reflete a necessidade de renovação de frotas e equipamentos, especialmente no agronegócio, setor que mantém participação relevante na economia brasileira.

O consórcio se destaca por permitir o acesso programado a bens de alto valor, com prazos mais longos e parcelas previamente definidas, sem a incidência de juros. Essa característica favorece o planejamento financeiro e a organização do fluxo de caixa, especialmente em atividades que dependem de ciclos produtivos e de sazonalidade, como a agricultura e o transporte de cargas.

“O consórcio oferece uma forma estruturada de investimento, permitindo que empresas e produtores se organizem financeiramente antes da aquisição do bem”, explica Marcelo Lucindo. Ele ressalta que a modalidade tem sido utilizada tanto para a compra de novos equipamentos quanto para a substituição gradual de ativos já existentes.

A Evoy Administradora de Consórcios atua no segmento de pesados com foco em soluções voltadas ao planejamento de investimentos para produtores rurais, transportadores e empresários. A empresa oferece consórcios destinados à aquisição de máquinas agrícolas, caminhões e outros equipamentos de grande porte, acompanhando as necessidades de expansão e modernização dos negócios.

Os dados da ABAC mostram ainda que o volume de créditos disponibilizados no consórcio de pesados segue em trajetória de crescimento, refletindo o aumento do tíquete médio e a relevância dos bens envolvidos. O desempenho do segmento reforça a consolidação do consórcio como alternativa ao financiamento tradicional, especialmente em um cenário de maior cautela na concessão de crédito.

“O planejamento é essencial para investimentos em bens de alto valor, e o consórcio se encaixa nesse contexto ao oferecer previsibilidade e disciplina financeira”, destaca Marcelo Lucindo. Para ele, a tendência é de continuidade do crescimento do consórcio de pesados em 2026, acompanhando a demanda por soluções que apoiem a expansão sustentável de empresas e do agronegócio.

Com a ampliação do uso do consórcio no segmento de pesados, a modalidade se consolida como ferramenta de organização financeira e apoio à tomada de decisão em investimentos estratégicos, contribuindo para a modernização de frotas, equipamentos e operações produtivas em todo o país.