A Youse Negócios, vertical B2B da plataforma de seguros digitais Youse, anunciou uma parceria com a Lojacorr Seguros para ampliar a oferta de seguro auto por meio da rede de corretores da companhia. A iniciativa busca expandir a presença do produto em todo o território nacional e reforçar o modelo de venda consultiva no mercado de seguros.

Com o acordo, os corretores vinculados à Lojacorr passam a disponibilizar o portfólio de seguro auto da Youse para contratação via corretora. A proposta é combinar a estrutura digital da plataforma com a atuação do corretor, oferecendo diferentes formatos de contratação e ampliando o acesso ao produto.

Segundo a Youse, a parceria está alinhada à estratégia de fortalecer a atuação no canal corretor, mantendo o foco na experiência do cliente e na personalização das ofertas. “Essa parceria é um passo importante em nossa estratégia de expandir a atuação no canal corretor, respeitando o papel fundamental desse profissional na jornada do cliente. Queremos combinar tecnologia, simplicidade e personalização com uma venda consultiva, que gera mais valor, confiança e transparência para quem contrata o seguro”, afirma Paula Bernadoni, superintendente da Youse Negócios.

A Lojacorr Seguros, que completa 30 anos de atuação em 2026, amplia com a parceria o portfólio de soluções oferecidas à sua rede de corretores. Para a companhia, o acordo reforça o posicionamento de apoio ao corretor e à diversificação de produtos disponíveis no mercado.

“Nosso objetivo de oferecer cada vez mais opções ao corretor de seguros se consolida ainda mais com essa parceria. Estamos preparando um ano memorável para o setor de seguros, especialmente com a Convenção Nacional Lojacorr comemorativa de 30 décadas de amplo e constante suporte ao corretor de seguros, e que inicia da melhor maneira possível já com o anúncio da parceria com a Youse”, destaca Dirceu Tiegs, presidente da Lojacorr Seguros.