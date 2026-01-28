Sincor-RJ elege nova diretoria

Os associados do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) elegeram, nesta terça-feira (27), a nova diretoria da entidade para o mandato 2026–2029. A eleição marcou a primeira votação 100% on-line da história do sindicato.
A Chapa 1 “Construir Mais”, liderada por Ricardo Faria Garrido, foi eleita com 77% dos votos válidos. O resultado assegura ampla maioria à nova gestão e indica a opção dos associados pela continuidade administrativa e pelo avanço de pautas estruturantes para a categoria no estado.
Com o resultado, a nova diretoria assume legitimada pelo voto dos corretores e com foco no fortalecimento da representatividade sindical, na modernização da entidade e na ampliação do diálogo com os associados.
Ricardo Garrido passa a presidir o Sincor-RJ e se torna o primeiro corretor de seguros a comandar a entidade tendo sucedido um familiar que também ocupou o cargo: seu pai, Nilson Garrido Cardoso, foi presidente do sindicato entre 1988 e 1990.
A participação dos associados foi destacada pela entidade como fator relevante para o fortalecimento institucional e para a construção de um sindicato mais conectado à realidade dos corretores de seguros.
Composição da diretoria eleita – Chapa 1 “Construir Mais”
Diretoria Executiva
Ricardo Faria Garrido – Presidente
Nilo Ferreira da Rocha Filho – Vice-presidente
Jorge Alberto Mariano Leite – Diretor Financeiro
Mauro Baccherini dos Santos – Diretor 1º Secretário
Afonso D’Anzicourt e Silva – Diretor 2º Secretário
Ademir Fernandes Marins – Diretor Procurador
Osir Zimmermann Vieira – Diretor de Delegacias e Representações
Ana Cláudia Fontinelle Soeiro Deveza – Diretora Social
Érika Cristina Araújo Brandão Gleicher – Diretora de Benefícios
Suplentes da Diretoria
Aílton Luiz da Silva
Anna Carla Barbatto de Oliveira
Carlos Alberto de Almeida Santiago
Caroline Olímpio Ferreira da Rocha
Debora de Carvalho Cortes
Fernando Conceição Vieira
Íris Ferreira Sampaio
Jorge Luiz Souza do Nascimento
Vilma Maria Correia Lima
Conselho Fiscal
Marco Antônio Lopes
Pedro Paulo Thimóteo
Rosana Fátima Fernandes de Souza
Suplentes do Conselho Fiscal
Ignes Fátima Gil
Luiz Henrique da Silva Souza
Synval Vieira Filho
Representantes junto à Fenacor
1º Delegado – Ricardo Faria Garrido
2º Delegado – Nilson Garrido Cardoso
Suplentes – Wanderlei Pereira Lopes e Renata Ribeiro da Costa Guimarães