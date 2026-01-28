Sincor-RJ elege nova diretoria

Os associados do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado do Rio de Janeiro (Sincor-RJ) elegeram, nesta terça-feira (27), a nova diretoria da entidade para o mandato 2026–2029. A eleição marcou a primeira votação 100% on-line da história do sindicato.

A Chapa 1 “Construir Mais”, liderada por Ricardo Faria Garrido, foi eleita com 77% dos votos válidos. O resultado assegura ampla maioria à nova gestão e indica a opção dos associados pela continuidade administrativa e pelo avanço de pautas estruturantes para a categoria no estado.

Com o resultado, a nova diretoria assume legitimada pelo voto dos corretores e com foco no fortalecimento da representatividade sindical, na modernização da entidade e na ampliação do diálogo com os associados.

Ricardo Garrido passa a presidir o Sincor-RJ e se torna o primeiro corretor de seguros a comandar a entidade tendo sucedido um familiar que também ocupou o cargo: seu pai, Nilson Garrido Cardoso, foi presidente do sindicato entre 1988 e 1990.

A participação dos associados foi destacada pela entidade como fator relevante para o fortalecimento institucional e para a construção de um sindicato mais conectado à realidade dos corretores de seguros.

Composição da diretoria eleita – Chapa 1 “Construir Mais”

Diretoria Executiva

Ricardo Faria Garrido – Presidente

Nilo Ferreira da Rocha Filho – Vice-presidente

Jorge Alberto Mariano Leite – Diretor Financeiro

Mauro Baccherini dos Santos – Diretor 1º Secretário

Afonso D’Anzicourt e Silva – Diretor 2º Secretário

Ademir Fernandes Marins – Diretor Procurador

Osir Zimmermann Vieira – Diretor de Delegacias e Representações

Ana Cláudia Fontinelle Soeiro Deveza – Diretora Social

Érika Cristina Araújo Brandão Gleicher – Diretora de Benefícios

Suplentes da Diretoria

Aílton Luiz da Silva

Anna Carla Barbatto de Oliveira

Carlos Alberto de Almeida Santiago

Caroline Olímpio Ferreira da Rocha

Debora de Carvalho Cortes

Fernando Conceição Vieira

Íris Ferreira Sampaio

Jorge Luiz Souza do Nascimento

Vilma Maria Correia Lima

Conselho Fiscal

Marco Antônio Lopes

Pedro Paulo Thimóteo

Rosana Fátima Fernandes de Souza

Suplentes do Conselho Fiscal

Ignes Fátima Gil

Luiz Henrique da Silva Souza

Synval Vieira Filho

Representantes junto à Fenacor

1º Delegado – Ricardo Faria Garrido

2º Delegado – Nilson Garrido Cardoso

Suplentes – Wanderlei Pereira Lopes e Renata Ribeiro da Costa Guimarães