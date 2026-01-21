Junto Seguros alcança R$ 1 bilhão em prêmios

A Junto Seguros encerrou 2025 conquistando e ultrapassando a marca de R$ 1 bilhão em prêmio direto de Seguro Garantia, resultado que representa um crescimento de 26% em relação ao ano anterior. O desempenho consolida a seguradora como uma das principais referências do segmento no país e reforça a relevância das soluções de garantia para o desenvolvimento econômico brasileiro.

O avanço da companhia acompanha o bom momento do mercado de Seguro Garantia, que mantém trajetória de crescimento sustentado. Dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep) indicam que o segmento movimentou volumes expressivos em 2025, refletindo a ampliação do uso do produto em projetos públicos e privados.

Além do resultado financeiro, a Junto Seguros alcançou outro marco histórico no mesmo ano: superou a marca de 2 milhões de apólices emitidas ao longo de sua atuação, atendendo mais de 80 mil empresas de diferentes portes e setores da economia. Os números evidenciam a capilaridade da operação e a capacidade da seguradora de atender desde pequenos negócios até grandes corporações.

“Atingir R$ 1 bilhão em prêmio direto é o reconhecimento da confiança que conquistamos junto ao mercado, aos nossos parceiros e clientes. Esse resultado só foi possível graças à dedicação dos nossos colaboradores e ao investimento constante em tecnologia, inovação e relacionamento. Estamos construindo uma história de crescimento sustentável e contribuindo ativamente para o desenvolvimento do país”, afirma Roque de Holanda Melo, CEO da Junto Seguros.

Segundo o executivo, o marco ocorre no mesmo ano em que a companhia completa três décadas desde a emissão de sua primeira apólice de Seguro Garantia. “São 30 anos de pioneirismo, evolução e compromisso com o mercado. Ao longo desse trajetória, tivemos a capacidade de se transformar, mantendo a simplicidade e segurança, e nos tornamos referência nacional, sempre mantendo os valores de ética, transparência e inovação que nos guiaram desde o início”.

Com base nos resultados obtidos em 2025, a Junto Seguros projeta a continuidade do crescimento em 2026. A estratégia inclui expansão geográfica, fortalecimento das parcerias com corretores e assessorias, além do desenvolvimento de novos produtos.