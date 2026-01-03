3º Insurance Mega Trends da ENS abre calendário acadêmico

A Escola de Negócios e Seguros (ENS) realizará, na próxima quinta-feira (29), a partir das 17h, a terceira edição do Insurance Mega Trends, evento gratuito e on-line que marcará a abertura do calendário acadêmico da instituição.

O Mega Trends deste ano seguirá o formato das edições anteriores, reunindo lideranças do mercado de seguros e do meio acadêmico para debater as principais tendências do setor. A abertura oficial ficará a cargo de Lucas Vergilio, presidente da ENS, e Armando Vergilio, presidente da Fenacor.

O painel principal terá como tema “Regulação, Inovação e Competitividade no Setor de Seguros”, abordando a Nova Lei do Contrato de Seguro (Lei nº 15.040/2024) e a Lei Complementar 213/2025 (Mutualismo). Participarão do debate Lucas Giannotti, advogado do escritório Ernesto Tzirulnik Advocacia (ETAD); Leandro Ramos, CEO da PROAUTO; e Carlos Queiroz, diretor de Supervisão Prudencial e de Resseguros da Susep.

A programação contará ainda com painéis simultâneos dedicados a cursos e programas da ENS, como Habilitação de Corretores de Seguros, Graduação em Gestão de Seguros, MBAs, Certificações Avançadas e Imersões Internacionais.

Para a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, o evento é um termômetro para o mercado, conectando educação, inovação e regulamentação. “Nosso objetivo vai além de analisar tendências; queremos preparar alunos e parceiros para os cenários regulatórios e de inovação que definirão as regras do setor”, afirma.

Os interessados podem confirmar presença no site da ENS (ens.edu.br), onde também é possível ver a programação detalhada e demais informações do evento.