A Tokio Marine lança este mês o projeto ‘Plantando o Futuro’ em parceria com a NDD, para oferecer o plantio de árvores com alto poder de captura de CO2, que simbolizam a compensação de carbono do processo eletrônico de averbação.

De acordo com o Diretor de Transportes da Tokio Marine, Valdo Alves, este movimento está alinhado às consistentes práticas de ESG que a Companhia vem desenvolvendo nos últimos anos. “Pensar em Sustentabilidade é uma de nossas prioridades e foi o que nos motivou a desenvolver essa solução com impacto positivo no nosso mercado”, enfatiza.

A parceria entre a Tokio e a NDD, que teve início na área de Suporte Operacional, consolidou-se ainda mais por meio desse projeto. Para Andrea Ribeiro, Diretora de Operações da Tokio Marine, o empenho do time em encontrar soluções sustentáveis compatíveis com os negócios da Seguradora foi essencial para o aproveitamento dessa oportunidade. “Sempre atentas a possibilidades de melhorar nossa prestação de serviços aos Corretores, Clientes e a Comunidade em que estamos inseridos, nossas colaboradoras Vanessa Simon e Rosana Cruz foram essenciais para transformar essa ideia em realidade, desde o detalhamento do modelo operacional até a mensuração de impacto dessa iniciativa”, explicou.

“As ações de responsabilidade socioambiental avançam no setor de transporte de cargas. Essa iniciativa da seguradora Tokio Marine é considerada disruptiva para o mercado, pois, dissemina ações de sustentabilidade na prática de forma mais rápida e sem custo para os seus clientes”, comenta Thiago Marques, co-founder do NDD Averba e responsável pelo programa Green Carbon para o mercado de seguros de transporte de cargas.

Esse processo é feito pela iniciativa da NDD chamada Caixa Postal Verde, que integra sustentabilidade diretamente aos processos de negócios do seguro de transportes, atuando como um pilar ambiental do sistema eletrônico de averbação de Seguros de Transporte.

O benefício é válido para todos os tipos de Seguro de Transportes, sejam eles nacionais ou internacionais, da Tokio Marine. É necessário apenas que o Corretor de Seguros, durante o fechamento ou renovação da apólice, faça a adesão pelo Cliente à averbação pela NDD.

A cada negócio fechado, sem custo adicional para o Cliente, a Tokio Marine pagará um valor adicional à NDD para o plantio de uma árvore em uma das unidades de manejo florestal da empresa. Em seguida, o Cliente receberá por e-mail um certificado digital, com validade de um ano, com a geolocalização, total de CO²e compensado e acompanhamento ao longo dos anos com sua evolução.

Caso haja interesse em investir na compensação de toda a operação de transportes da sua empresa, o Cliente pode acionar diretamente a NDD por meio do site Home – Green Carbon.

Outros projetos ESG da Tokio Marine

A Tokio Marine tem como uma de suas prioridades o desenvolvimento de iniciativas que apoiem a transição para uma economia descarbonizada com produtos especializados voltados para energia renovável, ao mesmo tempo em que adota uma postura restritiva em relação a projetos com impactos socioambientais negativos.

Por isso, entre outras soluções, a Companhia criou o Seguro Energia Renovável Integrada (ERI), um produto exclusivo para projetos de energia renovável no Brasil, que oferece proteção abrangente para todas as fases de empreendimentos eólicos e fotovoltaicos, desde a instalação até o primeiro ano de operação.

A Seguradora também desenvolve uma série de ações alinhadas aos pilares Social e de Governança do conceito ESG, em linha com as diretrizes do Grupo Tokio Marine e com as práticas empresariais atreladas aos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização das Nações Unidas).