A Superintendência de Seguros Privados (Susep) recebeu, nesta segunda-feira (08), os novos servidores aprovados no Concurso Público para o cargo de Analista Técnico do quadro de pessoal da Autarquia. Esta é a primeira turma convocada pelo certame, com boa parte dos 75 aprovados já tomando posse e iniciando oficialmente suas atividades na instituição.



A recepção aos novos servidores ocorreu na sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília (DF), onde foi realizada a cerimônia de abertura do período de integração. O evento contou com a presença do Superintendente Alessandro Octaviani, e dos diretores Carlos Queiroz, Jessica Bastos e Julia Normande Lins, além do chefe do Departamento de Administração e Tecnologia da Informação, Domicio Neto.



O primeiro dia de atividades contou ainda com a presença de autoridades como a Secretária de Integridade Pública da Controladoria Geral da União (CGU), Patrícia Oliveira, do Secretário de Integridade Privada da CGU, Marcelo Vianna, e do Subsecretário de Reformas Microeconômicas e Regulação Financeira do Ministério da Fazenda, Vinicius Brandi.



Ainda no primeiro dia, os recém-empossados participaram de atividade conjunta da Susep com a CGU, dedicada ao tema da integridade no mercado de seguros, além de acompanharem palestra de Nilton Molina, Presidente do Instituto de Longevidade MAG.



A integração dos novos servidores terá duração de duas semanas e os colaboradores terão oportunidade de conhecer melhor as áreas técnicas e administrativas que compõem a Autarquia. A programação da integração inclui temas como missão, visão e valores institucionais; planejamento estratégico; comunicação institucional, governança; supervisão; regulação; ética; integridade; transparência; segurança da informação; governança de dados; entre outros assuntos relacionados ao setor.



Ao longo do período de integração, diretorias e coordenações-gerais também apresentarão suas competências e rotinas de trabalho aos novos servidores.